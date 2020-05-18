Кращі серіали від HBO: що подивитися

Практично не залишилося людей, які не дивилися серіали HBO. Про Секс і місто та Гру престолів чули, мабуть, усі.

Факти ICTV вибрали найкращі серіали HBO за останні два десятиліття. Якщо вони ще не потрапили у ваш плейлист, саме час влаштувати приємний вечір за переглядом декількох серій.

Секс і місто

Добірку відкриває найпопулярніший серіал HBO 2000-х – Секс і місто. Він змінив кіноіндустрію та став справжнім феноменом. Серіал показує життя чотирьох незаміжніх подруг – Керрі Бредшоу, Саманти Джонс, Шарлотти Йорк і Міранди Гобс. Вони красиві, успішні й незалежні.

Чотири яскраві особистості, чотири погляди на життя та стосунки із чоловіками. П’ятий персонаж у серіалі – це, звичайно, Нью-Йорк, де і розгортаються всі події. Чудовий гумор, образи, що запам’ятовуються, модні наряди і пікантні теми – ось головна родзинка Сексу та міста.

Рим

Події розгортаються за часів правління Гая Юлія Цезаря, який після довгої восьмирічної війни завойовує Галію й готується повернутися до Риму. Але вороги великого полководця з партії патриціїв переконують сенат у тому, що він став загрозою для процвітання імперії. Цей конфлікт назавжди змінить історію.

Безумовно, один із найкращих історичних серіалів HBO, який передає дух Стародавнього Риму. Пілотна серія була настільки успішною, що керівництво компанії виділило рекордну суму на зйомки всіх 12 епізодів першого сезону – $100 млн.

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Справжній детектив

Серіал HBO про розслідування вбивств, скоєних у різні часові проміжки. Історії дуже загадкові й жорстокі, тому не дають спокою героям протягом багатьох років. Дія першого сезону розгортається в 1995 році, коли два детективи безрезультатно розслідують таємниче вбивство дівчини. Потім відбувається стрибок у часі у 2012 рік, і справа поповнюється новими фактами.

Акторський тандем Меттью Макконагі й Вуді Гаррельсона укупі з непередбачуваним сюжетом створили один із найкращих детективних серіалів нашого часу.

Брати по зброї

Міні-серіал 2001 року про Другу світову війну. Співпродюсерами виступили сам Стівен Спілберг і Том Генкс. Десять серій зняті з неймовірним розмахом і величезним бюджетом у $120 млн.

Сюжет розповідає про американських солдатів, які добровільно йдуть на фронт. Спочатку хлопці потрапляють до роти Ізі й проходять шлях від новачків до представників військової еліти. Капітан Собел тренує солдатів до втрати свідомості та стає їх справжнім кошмаром.

Хлопці уявити не могли, що рота Ізі стане найліпшим спогадом у житті в порівнянні з жахами справжньої війни. Братів по зброї чекають героїчні, але трагічні події.

Дроти

Спеціальний загін поліцейських із Балтімора за допомогою прослуховування намагається вивести на чисту воду злочинні угруповання. Кожен сезон серіалу присвячено окремій проблемі: торгівля наркотиками, шкільна система, ЗМІ, морський порт, міська влада. Поліцейським доведеться боротися не тільки із зовнішнім, але і з внутрішнім ворогом в особі корумпованих чиновників і начальства.

Багато ролей виконали реальні поліцейські та колишні злочинці, що робить сюжет ще більш реалістичним. Цікавий факт: 44-й президент США Барак Обама назвав Дроти своїм улюбленим серіалом.

Клан Сопрано

Історія про боса мафії Тоні Сопрано, який одного разу непритомніє. Після обстежень лікарі роблять висновок, що причина у важкому психологічному стані. Мафіозі звертається до психолога, але тепер перед ним постає нове завдання: як розповісти про свої проблеми і приховати кримінальне життя? Варто чоловікові порушити мовчання, як це буде загрожувати йому смертю.

Клан Сопрано знятий настільки вдало, що багато ідей і прийомів було скопійовано в інших серіалах. Цю роботу справедливо можна вважати класикою американського кінематографу.

Кремнієва долина

Група дивакуватих IT-фахівців збирається в будинку-інкубаторі для стартапів Ерліха Бахмана. Всі вони дуже різні, але кожен по-своєму геніальний: програміст Ботанік Річард Гендрікс, пакистанець Дінеш, канадець Гілфойл і Нельсон Башка Бігеті. Хлопці придумують проект Рябий дудар, який неодмінно повинен стати успішним і принести багато грошей.

Чи зможуть талановиті хлопці подолати труднощі, завершити стартап і заробити на безбідну старість? Доречний гумор і сатира будуть зрозумілі навіть тим, хто не цікавиться IT.

Світ дикого заходу

Футуристичний світ дикого заходу жахливо оманливий і жорстокий. У центрі подій – парк розваг, наповнений прогресивними роботами, які зовні дуже схожі на людей. Вони виконують усі забаганки відвідувачів. Потім роботам стирають пам’ять, щоб вони знову відновили роботу і виконували брудні людські фантазії.

Але що буде, коли у системі, що досконало працює, відбудеться збій, і андроїди почнуть згадувати, що з ними відбувалося раніше. Ситуація швидко виходить з-під контролю. Світ дикого заходу – жорстока та атмосферна робота, прикрашена чудовою грою Ентоні Гопкінса.

Чорнобиль

Серіал про найбільшу техногенну катастрофу в історії людства. Сценаристам вдалося максимально достовірно передати події 1986 року: показати момент атомного вибуху і героїчні зусилля ліквідаторів, спрямовані на порятунок мільйонів життів. Кожна деталь ретельно опрацьована – від похвилинного опису катастрофи до інтер’єру звичайної радянської оселі.

Головним героям – вченим Валерію Легасову та Уляні Хомюк, чиновнику Борису Щербині – доводиться ухвалювати складні рішення, щоб мінімізувати масштаб трагедії. Цей фільм не просто про катастрофу. Він про людей, які жертвували собою заради порятунку людства. Безсумнівно, найкращий серіал HBO 2019 року.

Гра престолів

Гра престолів не потребує зайвих рекомендацій. Боротьба за залізний трон і владу в Семи королівствах зробила серіал рекордсменом із переглядів у світі. Події починаються зі смерті десниці короля Роберта. Правитель приїжджає на Північ і призначає на цю посаду старого друга Неда Старка, після чого він зі своїми дочками Сансою і Ар’єю виїжджає до столиці.

Гра престолів – це світ, де кожен, від короля до найманця, готовий битися за владу. Це світ, що повний інтриг і зрад. Це світ, де кожен герой може померти у будь-яку секунду, залишивши глядача без улюбленого персонажа. Попереджаємо: фінал заключного восьмого сезону не буде примітивно-щасливим і не залишить вас байдужим.

Факти ICTV розповідали, що незабаром зніматимуть серіал за мотивами культового фентезі Володар перснів. Вже відомі імена акторів, які виконають головні ролі.