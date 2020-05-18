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Погода в Україні на 18 травня (КАРТА)

18 травня 2020 року на більшій частині України очікується сонячна з проясненнями погода.

У шести областях на півночі та сході України пройдуть дощі з грозами – у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській. Температура повітря складе 14-18 градусів тепла.

На півдні країни сонячна погода і 20-23 градуси тепла.

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На заході очікується суха і сонячна погода. Температура повітря складе 15-19 градусів тепла. На Закарпатті повітря прогріється до 22 градусів.

У центральній Україні очікується 16-19 градусів і без опадів.

У Києві пройде дощ. Температура повітря 16-18 градусів тепла.

Погода в Україні на 18 травня (КАРТА)

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