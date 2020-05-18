Що приготувати на сніданок: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Багатьох цікавить питання, що приготувати на сніданок, щоб ранок починався смачно, ситно і корисно.

Рецепт сніданку шукати не потрібно, адже шеф-повар Ектор Ісмаель Хіменес-Браво розповів, що можна приготувати зранку: яйця пашот на англійському мафіні з лососем, спаржею та соусом Ґоландез.

Як приготувати англійські мафіни для сніданку?

Рецепт англійських мафінів (кількість – 12 штук)

Інгредієнти:

2 ¼ ч. л. сухих дріжджів

1 ст. л. цукру

250 мл сироватки (або теплого молока з 1 ч. л. лимонного фрешу)

100 г вершкового масла кімнатної температури

2 ст. л. олії

2 ч. л. солі

450 г борошна

олія для змащування

кукурудзяна крупа

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Приготування:

Змішати дріжджі з цукром та склянкою теплої води. Додати до дріждів сироватку або молоко, вершкове масло, олію, сіль та борошно. Збити суміш міксером з насадкою крюк.

Викласти тісто у тарілку та відправити у холодильник на ніч.

Зранку тісто розділити на 12 частин та помістити на деко, застелене пергаментом. Посипати кожен шматочок кукурузною крупою. Прикрити мафіни плівкою та дати вистоятися годину.

Розігріти духовку до 175 градусів. Випікати 5-10 хвилин.

Рецепт соусу Ґоландез:

Інгредієнти:

3 жовтки

1 ч. л. лимонного соку

125 г вершкового масла

1 ч. л. теплої води

сіль

перець

Приготування:

Змішати усі інгредієнти, окрім масла, на водяній бані. Потім додати розтоплене масло.

Додатково треба приготувати яйця пашот та обсмажити пагони спаржі.

Як подавати страву?

На теплий мафін викласти лосось. Зверху помістити кілька пагонів спаржі та яйце пашот. Страву полити соусом, посолити та поперчити.

Нагадаємо, раніше ми писали, як приготувати яйця пашот.

Джерело: Hector Jimenez-Bravo