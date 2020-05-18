Онлайн екскурсії в топ-7 музеїв світу - де подивитися

Найвеличніші музеї світу відцифровують свої колекції і викладають к вільний доступ зображення легендарних шедеврів. Тепер можна відвідати провідні музеї світу, не виходячи з дому.

Які музеї можна відвідати онлайн, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Лувр (Париж)

Один з найбільших і найпопулярніших музеїв світу. У 2018 році Лувр встановив рекорд. Кількість відвідувачів сягнула 10 млн осіб.

Музей Прадо (Мадрид)

В музеї налічується близько 30 тис. експонатів і третину з них може побачити кожна людина онлайн. Національний музей Прадо входить в топ-10 найбільш відвідуваних художніх музеїв світу.

Музей Вінсента Ван Гога (Амстердам)

В онлайн-доступі кожен може побачити 1800 плакатів, книг і малюнків. У музеї зберігається найбільша колекція картин і малюнків Вінсента Ван Гога. Музей відкрив свої двері для відвідувачів 2 червня 1973 року.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Ермітаж (Санкт-Петербург)

У цьому музеї зберігається понад три млн творів мистецтва. Основна експозиційна частина музею займає п’ять будівель. У 2013 році Ермітаж увійшов в топ-20 найбільш відвідуваних музеїв світу.

Британський музей (Лондон)

Це другий за відвідуваністю музей у всьому світі. Близько половини експонатів доступні в онлайн-колекції на сайті музею.

Музей історії мистецтв (Відень)

Офіційно музей заснували в 1889 році. У відкритому доступі музею зберігається понад 10 тис. Експонатів з його зібрання.

Національний військово-історичний музей (Київ)

У музеї можна побачити історію військової справи на території України. Це головний військовий музей України. Робота по створенню музею почалася в жовтні 1995 року.

До речі, 18 травня у світі відзначають Міжнародний день музеїв. Але цьогоріч через карантин уся програма свята розроблена в онлайн-режимі.