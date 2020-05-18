Вихідні у червні 2020: скільки відпочиватимуть українці

У 2020 році в червні 30 днів, з яких 20 робочих, а вихідних – 10.

У перший місяць літа на українців чекають два додаткових вихідних. В Україні в червні відзначають Трійцю і День Конституції.

Трійця відзначається 7 червня, тому 8 червня, понеділок, буде також вихідним.

День Конституції в 2020 році припадає на 28 червня, тому наступним додатковим вихідним буде 29 червня.

У червні передбачено 10 вихідних – 6,7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Неофіційні свята, які відзначаються в червні:

1 червня – Міжнародний день дітей (День захисту дітей)

6 червня – День журналіста в Україні

9 червня – Міжнародний день друзів

14 червня – Міжнародний день блогера

21 червня – День медичного працівника (третя неділя червня)

25 червня – День митної служби України

27 червня – Міжнародний день рибальства

28 червня – День молоді України (остання неділя червня)

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.