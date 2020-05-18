Вихідні у червні 2020: скільки відпочиватимуть українці

У 2020 році в червні 30 днів, з яких 20 робочих, а вихідних – 10.
У перший місяць літа на українців чекають два додаткових вихідних. В Україні в червні відзначають Трійцю і День Конституції.
Трійця відзначається 7 червня, тому 8 червня, понеділок, буде також вихідним.
День Конституції в 2020 році припадає на 28 червня, тому наступним додатковим вихідним буде 29 червня.
У червні передбачено 10 вихідних – 6,7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29.
Читайте: Календар державних свят на 2020 рік
Неофіційні свята, які відзначаються в червні:
- 1 червня – Міжнародний день дітей (День захисту дітей)
- 6 червня – День журналіста в Україні
- 9 червня – Міжнародний день друзів
- 14 червня – Міжнародний день блогера
- 21 червня – День медичного працівника (третя неділя червня)
- 25 червня – День митної служби України
- 27 червня – Міжнародний день рибальства
- 28 червня – День молоді України (остання неділя червня)
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.