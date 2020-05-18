Як приготувати яйце пашот - три рецепта

Чимало українців зранку ставлять собі запитання: що приготувати на сніданок. Для тих, хто втомився від варених та смажених яєць, є смачна і здорова альтернатива – яйця пашот. Як зробити яйце пашот?

Страву готують без шкаралупи у гарячій воді за допомогою пакета і без нього або у мікрохвильовці. Білок яйця виходить твердим, а жовток – м’яким і ніжним. Водночас під час його приготування не використовується олія, що робить страву низькокалорійною і корисною.

Яйце пашот готується дуже швидко, але це примхлива страва: один невірний рух, і воно втрачає форму і виглядає не дуже апетитно. Факти ICTV приготували топ-3 рецепти яйця пашот, які допоможуть приготувати ідеальний і корисний сніданок.

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Яйце пашот у каструлі

Для початку треба підготувати простору каструлю, налити в неї 7-10 см води і поставити на вогонь. Щойно вода почне кипіти, додати у воду сіль і ложку оцту.

Розбити яйце у тарілку. За допомогою ложки, ножа або збивачки зробити у воді воронку і вилити туди яйце. Варити потрібно 2 хв для рідкого жовтка і 4 хвилин для твердого.

Яйце пашот у каструлі у пакеті

Налити в каструлю воду близько 10 см і довести до кипіння. Взяти пакет або харчову плівку, змастити їх оливковою олією. Акуратно розбити у пакет яйце і зав’язати.

Опустити пакет до каструлі на 3-4 хв.

Яйце пашот у мікрохвильовці

Приготувати глибоку миску з кип’яченою гарячою водою, додати в неї оцет і сіль. Розбити у воду яйце і відправити у мікрохвильовку на 1 хв. Якщо яйце залишилося рідким, можна повторно погріти його ще 15-20 сек.

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