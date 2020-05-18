18 травня 2020 року відзначається Міжнародний день музеїв. Ця дата є професійним святом всіх працівників музеїв і галерей.

Свято почали відзначати з 1978 році за ініціативи російської організації під час зборів Міжнародної ради музеїв.

Тепер дата є святом музейних працівників у більш ніж у 150 країнах світу.

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Також 2015 року 18 травня відзначається День Рожевої пантери, яка є популярним персонажем з однойменного мультфільму. Це свято присвячене нестандартному мисленню, творчості та зміні світу.

У свята є девіз – Think pink! У перекладі це означає Думай по-рожевому, але в контексті свята – Думай творчо!

За церковним календарем 18 травня відзначається день Ікони Божої Матері Невипивана чаша, а також великої мучениці Аріни Македонської, яку ще називали Капусницею або Розсадницею. Вважалося, що 18 травня потрібно починати садити капусту.

Іменини 18 травня відзначають Адріан, Ірина, Яків, Ієракс, Варлаам.

Прикмети на 18 травня:

Птахи не щебечуть – до дощу і грози;

Земля після дощу не вбирає в себе воду – до дощового літа;

Погана погода – до врожаю хліба;

Дощ з перервами – до погіршення погоди.

Що не можна робити 18 травня:

їсти і готувати страви з капусти;

чоловікам не можна висаджувати капусту;

сваритися;

матюкатися.

Нагадаємо, в Україні крім офіційних державних свят існує безліч неофіційних дат. Факти ICTV склали календар неофіційних свят на 2020 рік.