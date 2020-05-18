У понеділок, 18 травня, Місяць перебуває в знаку Овен. Це 26 місячний день.

Це не найсприятливіший день. Через дурниці може зірватися будь-яка важлива угода.

Важливо контролювати свої емоції і не вестися на провокації. Астрологи рекомендують 18 травня відкласти справи, які вимагають точності.

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Відмінний день для занять творчістю і спортом.

У 26 місячний день категорично не можна з’ясовувати стосунки з колегами.

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