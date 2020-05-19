Apple переносить презентацію нового iPhone

Через поширення коронавірусу у світі компанія Apple перенесла на жовтень презентацію нових смартфонів iPhone 12.

Пандемія негативно вплинула на роботу заводів Apple, пригальмувавши виробництво. Тому керівництво компанії вирішило перенести на початок жовтня презентацію нової лінійки смартфонів, хоча щорічно презентація відбувається в середині вересня.

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У продажу нові iPhone 12 з’являться до кінця поточного року, дату поки що не озвучують.

Нагадаємо, 15 квітня компанія Apple представила iPhone SE другого покоління. Він підтримує бездротову зарядку і дві SIM-карти, доступний в корпусі чорного, білого і червоного кольору.

Джерело: Apple Insider