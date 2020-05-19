Останнім часом стали ширитись по всій планеті підпали вишок стільникового зв’язку. Поліція пов’язує масові підпали із виникненням фейку про коронавірус. Мовляв, за допомогою інтернету нового покоління 5G у світі поширюється Covid-19.

Звідки пішли чутки про шкоду 5G з’ясувати нелегко. Але раніше цю конспірологію активно розкручували на російському пропагандистському телеканалі – Russia Today. Пандемія коронавірусу тільки додала темі градусу.

Про те, що 5G абсолютно безпечний, не раз заявляли у Всесвітній організації охорони здоров’я. Втім, хвиля чуток не вщухає.

Ще один із найпоширеніших типів фейків стосується способів лікування Covid-19. Оскільки ліків та вакцини ще не знайдено, в мережі стали масово з’являтись так звані народні методи. І навіть спеціальні антикоронавірусні вправи. А ще лікування вітаміном С, лимоном із содою і обгортання гарячим рушником. Можна було б списати все на міських божевільних. Але нерідко в поширенні брехні приймають участь і лідери держав.

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За даними фактчекерів – тих, хто перевіряє достовірність інформації – за період пандемії у світі зафіксовано понад півтора мільйонів поширень фейків про коронавірус. Люди продовжують їм вірити. Психолог- криміналіст Юрій Ірхін пояснює, чому фейки в період пандемії стали настільки популярними – їх появу провокує страх перед невідомим та брак офіційної інформації.

Теорії змови – ще одна популярна категорія фейків про коронавірус. Одна з них – існування таємних американських біолабораторій в Україні. Мовляв, там ховають зразки різних вірусів і проводять експерименти над населенням. Спершу страшилку запустили російські медіа. А потім її підхопили кілька українських телеканалів.

Альона Романюк займається розвінчуванням фейків вже багато років. Каже, що насправді історія з американськими біолабораторіями – з бородою. Це улюблений прийом нагнітання ситуації від політтехнологів Кремля. Співзасновниця громадської організації стопфейк Ольга Юркова каже: маніпулятивні заголовки зазвичай і є першою ознакою брехні. В самій же статті – жодних доведених фактів.

Один з останніх гучних скандалів – маніпуляції навколо Біла Гейтса. Російські медіа повідомляють, що засновник компанії Microsoft штучно створив вірус. І не просто так, а нібито, щоб чіпувати людство через вакцинацію.

Новий вірус посіяв паніку серед людей. Це стало благодатним ґрунтом для поширення різного роду фейків і теорій змови. Та боротись із брехнею можливо. Головне – довіряти лише перевіреним джерелам.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що СБУ викрила 370 інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про коронавірус.