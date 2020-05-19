Під час виходу людей в офіс після карантину через пандемію коронавірусу повинна виконуватися низка правил, які дозволять співробітникам перебувати у безпеці і водночас відчувати себе комфортно.

Про це заявив лікар Євген Комаровський.

Він озвучив правила організації роботи в офісах після карантину:

дотримання дистанції між співробітниками 2 м;

інтенсивний повітрообмін (кондиціонери повинні постійно наповнювати приміщення свіжим повітрям);

контроль температури і вологості;

встановлення перегородок між робочими місцями;

зміна розпорядку співробітників, який дозволить дотримуватися цих правил.

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За словами Комаровського, організація цих заходів буде коштувати компаніям грошей, через що вони можуть піти простим, але небезпечним шляхом – змусити співробітників сидіти в офісах у масках.

– Якщо є маска і немає повітрообміну, то маска призведе до того, що ви сидите мокрі, ваша маска миттєво стане мокрою, ви поправляєте її руками, хапаєтесь за все. Потім постійно треба мити руки або використовувати санітайзер, – доповнив Євген Комаровський.

Комаровський вважає, що люди зможуть працювати у таких умовах місяць, але не довше.

Нагадаємо, раніше Комаровський розповів, як вітамін D впливає на тяжкість коронавірусу.

Джерело: Євген Комаровський