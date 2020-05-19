Легкі літні салати: 5 рецептів

Весна майже завершилась, а це означає, що до нашого раціону все частіше входитимуть легкі літні салати.

Секрет ідеального салату ховається у тому, що для приготування потрібно вміти компонувати основні інгредієнти та вдало підкреслювати їх соусами, заправками чи спеціями.

Факти ICTV зібрали добірку легких та вишуканих рецептів літніх салатів.

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Салат з авокадо, тунця і помідорів чері

Інгредієнти

Авокадо – 1 шт.

Листя салату – 1 пучок

Помідори чері – 300 г

Консервований тунець – 2 банки

Огірки – 300 г

Фіолетова цибуля – за смаком

Сік 1/2 лимона

Оливкова олія – 2-3 ст. л.

Кінза – за смаком

Сіль, спеції – за смаком

Приготування

Добре миємо та рвемо руками листя салату.

Помідори чері розрізаємо навпіл.

Миємо, чистимо, нарізаємо огірки та авокадо.

Із консервованих банок тунця зливаємо олію, тунець нарізаємо на шматочки.

Усі інгредієнти викладаємо на тарілку, додаємо цибулю та заливаємо заправку.

Заправка

Змішуємо оливкову олію, лимонний сік, сіль, спеції та кінзу.

Літній салат із сьомгою

Інгредієнти

Листя салату – 150 г

Помідор – 1 шт.

Огірок – 1 шт.

Філе сьомги – 250 г

Яйця – за смаком

Діжонська гірчиця – 20 г

Мед – 20 г

Соєвий соус – за смаком

Оливкова олія – за смаком

Сіль, спеції – за смаком

Приготування

Миємо та нарізаємо огірок і помідор, листя салату рвемо руками. Відварюємо яйця.

Очищуємо та нарізаємо шматочками сьомгу. Обсмажуємо в оливковій олії.

З’єднуємо всі складові салату в одній посудині.

Заправка

Змішуємо мед, гірчицю і соєвий соус. За смаком додаємо сіль та перець.

Класичний капрезе

Інгредієнти

Помідори – 4 шт.

Моцарела – 4 кульки

Свіжий базилік – 30 г

Оливкова олія – за смаком

Бальзамічний оцет – за смаком

Сіль, перець – за смаком

Приготування

Миємо, просушуємо та нарізаємо кружальцями помідори.

Нарізаємо моцарелу: кружальця мають бути такого ж розміру, як і помідори.

Базилік миємо, сушимо та відокремлюємо листя.

На тарілку по черзі викладаємо помідори, моцарелу та базилік.

Перед подачею поливаємо салат заправкою, перемішувати не потрібно.

Заправка

Змішуємо оливкову олію, бальзамічний оцет та спеції.

Літній салат з руколи

Інгредієнти

Рукола – 1 пучок

Листя салату – половина пучка

Огірки – 2 шт.

Болгарський перець – 1 шт.

Насіння соняшника – 1 ст. л.

Оливкова олія – 50 мл

Сік 1/4 лимона

Сіль, спеції – за смаком

Приготування

Миємо та сушимо руколу, листя салату та овочі.

Огірки та перець нарізаємо на шматочки, зелень рвемо руками.

В посудину з інгредієнтами заливаємо заправку та посипаємо насінням соняшника.

Заправка

Змішуємо оливкову олію, сік лимона та спеції.

Салат з шинкою, персиками та моцарелою

Інгредієнти

Стиглі персики – 4 шт.

Рукола та/або листя салату – 150 г

Шинка – 4 шматочки

Моцарела – 8 шматочків

Оливкова олія – за смаком

Бальзамічний оцет – за смаком

Сіль, перець – за смаком

Приготування

Знімаємо шкірку персиків, нарізаємо, змащуємо оливковою олією та ледь підсмажуємо на сухій сковороді.

На тарілку викладаємо руколу, з боків кладемо персики. В центрі кладемо моцарелу, з боків – шинку.

Перед подачею поливаємо салат заправкою, перемішувати не потрібно.

Заправка

Змішуємо оливкову олію, бальзамічний оцет та спеції.

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