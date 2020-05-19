З кожним днем ​​весни стає все тепліше, і це вдалий час, щоб освіжити базовий гардероб.

Факти ICTV розкажуть про модні тренди 2020 року. Цей сезон приніс модницям чимало різноманіття. Актуальними будуть і стримані костюми в чоловічому стилі, і яскраві принти в стилістиці 1960-х, і спокусливі корсети.

Принти в стилі 1960-х

Цього сезону актуальними є яскраві принти у стилі 1960-х. Вони з’явилися в нових колекціях Prada, Louis Vuitton, Christopher Kane. Особливо вдало візерунки у стилістиці ретро виглядають у форматі коротких суконь або костюмів-двійок. Можна сміливо поєднувати кілька принтів в одному образі.



Костюмна тканина

Доповніть гардероб спідницями, брюками й піджаками з костюмної тканини. Чоловічий стиль залишається на піку популярності в новому сезоні. У моді 2020 року – костюми-трійки, спідниці-міді і брюки-максі. Їх обов’язково варто розбавити шкіряними аксесуарами – ременями або невеликими сумочками.

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Диско-комір

Доповніть базовий гардероб сорочкою з довгим гострим коміром, як носили в 1970-х. Вони вдало поєднуються з блайзерами, спідницями-міді й подовженими кольоровими брюками. Новий тренд недавно з’явився в колекціях Saint Laurent, Paco Rabanne.



Білі костюми

Білий костюм – маст-хев цього сезону. Він повинен бути вільного крою і тоді підійде для будь-якого випадку – в офіс, для виходу у світ або зустрічі з друзями.

Обирайте моделі з квадратним силуетом зі щільної тканини. Щоб образ не вийшов нудним, доповніть його яскравою блузою або оригінальними туфлями.



Яскрава шкіра

Яскраві кольори у 2020 році будуть у тренді. Особливо актуальними є шкіряні речі – плащі, сукні, костюми, брюки в сміливих відтінках. Дизайнери Bottega Veneta, Marni, Tod`s у нових колекціях використовують помаранчевий, зелений, лавандовий.



Кроше

Сміливо надягайте в’язані речі – топи, міні-сукні, спідниці-міді. Одяг, що зроблено в техніці кроше, сьогодні на піку популярності. Такий сміливий і неординарний стиль представлений у колекціях Fendi, Altuzarra, Salvatore Ferragamo. Дослівно з французької кроше перекладається як бабусин гачок.



Шорти-бермуди

Ще один-тренд – шорти-бермуди з костюмної тканини. Їх можна надягти куди завгодно – в офіс, на побачення і навіть на шопінг. Шорти елегантно поєднуються із подовженим піджаком, легкою блузою або футболкою. Бермуди цього сезону представлені в колекціях Givenchy і Chloé.



Костюмний жилет

Цього сезону не обійтися без жилету, пошитого з костюмної тканини. Цей аксесуар прекрасно поєднується з брючним костюмом, шовковими блузами і навіть джинсами.

Щоби створити більш романтичний стиль, обирайте трикотажні жилети й поєднуйте їх із сукнями та спідницями-кльош.

Корсети

Спокусливий лук у 2020 році лишається в тренді. Підкреслити фігуру допоможе корсет. Цей елемент гардеробу є у колекціях Olivier Theyskens, Dion Lee, Burberry.

Корсети поєднуються практично з будь-яким елементом гардеробу – від суконь до брюк та спідниці-міді. Одягайте їх на побачення або для виходу у світ, щоби підкреслити природну сексуальність і підкорити серце вашого обранця.

Ультракороткі шорти

Щойно потеплішає, штани можна замінити ультракороткими шортами. Вони є в колекціях Chanel, Salvatore Ferragamo.

У моді моделі з костюмної і трикотажної тканини щільної текстури. Цей елемент гардероба не просто стильний, але і зручний. У шортах можна сходити в кіно, на шопінг або щоб зустрітися з подругами на каву.

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