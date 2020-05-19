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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 19 травня (КАРТА)

19 травня 2020 року на більшій частині України очікується дощова, але тепла погода.

Опади будуть у західних областях окрім Закарпатської та Чернівецької. Температура повітря підніметься до 25 градусів.

Також дощі пройдуть в північних і північно-східних областях. Тут стовпчик термометра покаже 16-18 тепла.

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На Півдні країни очікується сонячна і тепла погода. Вдень температура повітря прогріється до 19-24 градусів.

На Сході України сонячно і до 23 тепла.

Погода в Україні на сьогодні – 19 травня 2020

Раніше синоптики пообіцяли прохолодну погоду на місяць. Факти ICTV публікували прогноз погоди на травень 2020.

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