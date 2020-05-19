Що почитати влітку – 5 книг для саморозвитку від Білла Гейтса

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс назвав 5 корисних книг для читання влітку, які допоможуть розслабитися і посприяють саморозвитку.
Американський бізнесмен вважає, що вільний час вдома краще витратити на читання літератури.
Топ-5 книг для читання від Білла Гейтса:
- Вибір. Про свободу і внутрішню силу людини, автор Едіт Єва Егер
Це автобіографічна історія. Батьків письменниці відправили в Освенцім, коли їй було всього 16 років. Переживши жахи війни, вона потрапила в США, де стала працювати терапевтом. Як вважає Білл Гейтс, ця книга навчить справлятися з важкими ситуаціями.
- Хмарний атлас, автор Девід Мітчелл
Шість історій різних людей, які пізніше виявляться пов’язаними один з одним. Ця книга розповідає про найкращі та найгірші якості людей і захоплює з перших сторінок, зазначає бізнесмен.
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- Поїздка на все життя, автор Боб Айгер
Білл Гейтс назвав цю книгу однією з кращих на тему бізнесу за останні роки. Автору відмінно вдалося описати життя гендиректора великої компанії, вважає засновник Microsoft.
- Велика інфлюенца, автор Джон Баррі
Історія розповідає про пандемію грипу 1918 року. На думку Гейтса, ця книга дуже актуальна зараз, а автору вдалося точно відтворити події однієї з найбільш смертоносних пандемій в історії.
- Гарна економіка в скрутні часи, автори Абхіджіт Банерджі і Естер Дюфло
Подружжя Дюфло були удостоєні Нобелівської премії в галузі економіки. Своїми знаннями і досвідом вони поділилися у книзі. На думку Гейтса, навіть складні терміни будуть зрозумілі людині без економічної освіти.
Нагадаємо, у Всесвітній день книги і авторського права ми ділилися з вами новинками в сфері видавництва книг.
Джерело: GatesNotes