Що почитати влітку – 5 книг для саморозвитку від Білла Гейтса

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс назвав 5 корисних книг для читання влітку, які допоможуть розслабитися і посприяють саморозвитку.

Американський бізнесмен вважає, що вільний час вдома краще витратити на читання літератури.

Топ-5 книг для читання від Білла Гейтса:

Вибір. Про свободу і внутрішню силу людини, автор Едіт Єва Егер

Це автобіографічна історія. Батьків письменниці відправили в Освенцім, коли їй було всього 16 років. Переживши жахи війни, вона потрапила в США, де стала працювати терапевтом. Як вважає Білл Гейтс, ця книга навчить справлятися з важкими ситуаціями.

Хмарний атлас, автор Девід Мітчелл

Шість історій різних людей, які пізніше виявляться пов’язаними один з одним. Ця книга розповідає про найкращі та найгірші якості людей і захоплює з перших сторінок, зазначає бізнесмен.

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Поїздка на все життя, автор Боб Айгер

Білл Гейтс назвав цю книгу однією з кращих на тему бізнесу за останні роки. Автору відмінно вдалося описати життя гендиректора великої компанії, вважає засновник Microsoft.

Велика інфлюенца, автор Джон Баррі

Історія розповідає про пандемію грипу 1918 року. На думку Гейтса, ця книга дуже актуальна зараз, а автору вдалося точно відтворити події однієї з найбільш смертоносних пандемій в історії.

Гарна економіка в скрутні часи, автори Абхіджіт Банерджі і Естер Дюфло

Подружжя Дюфло були удостоєні Нобелівської премії в галузі економіки. Своїми знаннями і досвідом вони поділилися у книзі. На думку Гейтса, навіть складні терміни будуть зрозумілі людині без економічної освіти.

Нагадаємо, у Всесвітній день книги і авторського права ми ділилися з вами новинками в сфері видавництва книг.

Джерело: GatesNotes