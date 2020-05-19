PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Що почитати влітку – 5 книг для саморозвитку від Білла Гейтса

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс назвав 5 корисних книг для читання влітку, які допоможуть розслабитися і посприяють саморозвитку.

Американський бізнесмен вважає, що вільний час вдома краще витратити на читання літератури.

Топ-5 книг для читання від Білла Гейтса:

  • Вибір. Про свободу і внутрішню силу людини, автор Едіт Єва Егер

Це автобіографічна історія. Батьків письменниці відправили в Освенцім, коли їй було всього 16 років. Переживши жахи війни, вона потрапила в США, де стала працювати терапевтом. Як вважає Білл Гейтс, ця книга навчить справлятися з важкими ситуаціями.

  • Хмарний атлас, автор Девід Мітчелл

Шість історій різних людей, які пізніше виявляться пов’язаними один з одним. Ця книга розповідає про найкращі та найгірші якості людей і захоплює з перших сторінок, зазначає бізнесмен.

Читайте: Що почитати на карантині: топ-5 книг

  • Поїздка на все життя, автор Боб Айгер

Білл Гейтс назвав цю книгу однією з кращих на тему бізнесу за останні роки. Автору відмінно вдалося описати життя гендиректора великої компанії, вважає засновник Microsoft.

  • Велика інфлюенца, автор Джон Баррі

Історія розповідає про пандемію грипу 1918 року. На думку Гейтса, ця книга дуже актуальна зараз, а автору вдалося точно відтворити події однієї з найбільш смертоносних пандемій в історії.

  • Гарна економіка в скрутні часи, автори Абхіджіт Банерджі і Естер Дюфло

Подружжя Дюфло були удостоєні Нобелівської премії в галузі економіки. Своїми знаннями і досвідом вони поділилися у книзі. На думку Гейтса, навіть складні терміни будуть зрозумілі людині без економічної освіти.

Нагадаємо, у Всесвітній день книги і авторського права ми ділилися з вами новинками в сфері видавництва книг.

Джерело: GatesNotes

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка