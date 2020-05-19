Трилогію Mafia злили в мережу за кілька годин до презентації

За кілька годин до офіційної презентації комп’ютерної гри Mafia: Trilogy, інформацію про неї злили у мережу.

Відео знайшли у відкритому доступі у австралійському сегменті PlayStation Store.

Гравці дізналися, що трилогія буде коштувати $65 (1,7 тис. грн. – Ред). Нова розробка є ремейком культової гри Mafia: The City of Lost Heaven 2002 року.

Читайте: З’явився перший трейлер нової гри Assassin’s Creed Valhalla

Офіційна презентація Mafia: Trilogy розпочнеться нині о 19.00.

Також вийдуть ще дві гри Mafia II: Definitive Edition і Mafia III: Definitive Edition. Повноцінний реліз запланований на 28 серпня.

Нагадаємо, компанія Epic Games показала нову версію ігрового двигуна Unreal Engine 5, який будуть використовувати у розробці комп’ютерних ігор.

Фото: 2К games

Відео: FA GAMEZ