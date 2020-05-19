Жодного туриста ані на пляжах, ані у басейнах. Такими порожніми на початку сезону готелі Єгипту не були ніколи. Але влада країни планує цього літа змінити ситуацію.

Традиційний для Єгипту та Туреччини all inclusive бере паузу. Тепер замовлення – лише офіціанту. У басейнах та аквапарках – додаткова дезінфекція та хлорування води. За дистанцією стежитиме охорона. Як і за тим, щоб туристи не збиралися великими компаніями.

Головне ж запитання: коли стартує в Європі туристичний сезон? Нову систему єгиптяни спочатку відпрацюють на місцевих відпочивальниках, а міжнародних чекають з липня. В цьому ж місяці хоче відкритися Кіпр. Лише минулого тижня на острові закінчився карантин. 15 липня планують відкрити аеропорти. І вже готують приватні вілли, які будуть користуватися більшим попитом.

Першими пустять туристів з країн, де невисокий рівень зараження коронавірусом або успішні методи протидії – з Німеччини, Греції, Ізраїлю, Швейцарії. Але туристи повинні мати паспорт здоров’я, який засвідчує відсутність коронавірусу. Щодо українців, то кіпріоти планують відслідковувати криву захворюваності.

До сезону готується і Грузія. Безпеку готелі, що зазвичай приймали туристів, почали відпрацьовувати після рейсів з повернення своїх громадян. І досягли успіху. За увесь час в країні перехворіло лише 600 людей. Грузія складає власний список безпечних країн, туристів з яких прийматиме вже з червня, для українців відкритися планують з липня.

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З червня хоче запускати відпочивальників з інших країн Греція, третину ВВП якої становить туризм. На більшості з 3000 островів країни досі немає жодного випадку коронавірусу. Тож греки готові ризикнути. В країні вже відкрили для відвідування основні археологічні пам’ятки та знаменитий Акрополь. Найближчим часом відновлять і важливі для країни автобусні туристичні перевезення. Круїзний відпочинок, який зазнає шалених втрат, відновиться не раніше липня.

Надій на те, що Франція та курорти популярного серед наших туристів Лазурного узбережжя відкриються до кінця літа – мало. Зараз у Провансі починається цвітіння лаванди, яке збирало мільйони людей. Тепер самі збитки.

Міністр туризму Франції сумнівається, що країна відкриється до кінця року. Приблизно така ж ситуація з Італією та Іспанією. 12% іспанців працюють в туристичній галузі. Мадрид підрахував, що втратить за сезон до 100 млрд євро.

А от швидше за всіх планує відкритися для нас Албанія. Перший рейс-чартер туди може полетіти 30 травня, якщо запустять авіацію. Вартість путівки прогнозують у межах 250-300 євро. При в’їзді в аеропорті лише виміряють температуру. А от у Туреччині пішли далі – по прильоту готуються робити ПЛР тести кожному туристу, це займе лише 3 хвилини, щоб не створювати черг.

Поки ситуація з міжнародним відпочинком незрозуміла, туроператори в Україні розробляють план Б з розвитку локального туризму. Український туризм готовий розвиватися і переймати закордонний досвід. Вже зараз українські готельєри розуміють, що треба готуватися до сезону у нових умовах. Фуд-туризм переорієнтували під сьогоднішні реалії – традиційні дегустації тепер будуть окремо для однієї родини і на свіжому повітрі.

Поки під питанням відкриття бальнеологічних курортів, через скупчення людей. А от знаменитих чанів можна не боятися, у них давно розроблена система очищення і дезінфекції. Санаторії, де лікують мінеральною водою, також вже чекають дозволу на відкриття.

В Україні можна відвідати численні туристичні маршрути Закарпаття, Кам’янець-Подільський, морський напрямок, ліси, озера та багато інших місць.

Про готовність запустити рейси з України до європейських міст з початку червня вже заявила низка авіакомпаній, у тому числі лоукостерів. Але все залежить від рішення української влади і країн, які прийматимуть літаки. Тож поки ситуація не стабілізувалася, в Мінінфраструктури радять не поспішати з придбанням квитків.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Рада запровадить систему грантової підтримки культури і туризму.