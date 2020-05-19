Одна за одною країни світу послаблюють карантинні обмеження і навіть заявляють про можливе відкриття своїх кордонів. Що це означає для українців? Чи можливі цього літа відпустки у популярних напрямках?

— В Україні не найбільший рівень захворюваності на Covid-19, тож нас чекають усюди, де ми відпочивали завжди. Можливо, ми будемо не у першій хвилі туристів, але й не в останній. Навіть зараз наземні кордони у нас не закриті, хоч випускають лише тих, у кого є посвідка на проживання – тобто додому ти поїхати можеш, а просто відпочити – поки що ні. Але це тимчасово, – розповідає керівник туристичної компанії Ірина Бірук.

Деякі світові авіакомпанії вже розпочали продаж авіаквитків з України на червень. Та від їх придбання застерігає Міністерство інфраструктури. Ці дати, найімовірніше, доведеться переносити, бо пасажирські перевезення ще не запрацюють.

А коли ж тоді планувати відпустки 2020? Ймовірно, на липень. Країни вже зараз розробляють системи роботи під час пандемії, і вже можна зробити перші висновки щодо того, де відпочити буде безпечніше.

Загальна тенденція для всіх країн – перші два тижні на відпочинок прийматимуть власних громадян і на них відпрацьовуватимуть системи безпеки. Далі, в середині червня, почнуть пускати сусідів по кордону, створюючи так звані безпечні коридори, а також країни, що ефективно подолали коронавірус, і лише після цього, на початку липня, кордони, вірогідно, відкриються для України. Як це буде? Ми розпитали представників сфери туризму.

Албанія

Найпопулярнішими місцями відпочинку країни є морський курорт Дуррес, містечка Вльора та Саранда на Адріатичному узбережжі. Є навіть курорт з кулінарною назвою Борщ. В Албанії майже 500 км берегової лінії і пляжів. Туроператори обіцяють вартість відпочинку “за ціною Одеси” – тур на тиждень зі сніданками обійдеться вам у $250-300 (не враховуючи авіапослуг).

Країна, ймовірно, однією з перших відкриється для туристів з України. До кінця травня планують відкрити наземні кордони для найближчих сусідів Чорногорії, Сербії та Македонії та запустити внутрішню авіацію, після 15 червня заїхати зможуть представники інших країн ЄС. Прийом туристів регулюватиме спеціальний протокол. Для його дотримання і контролю за кожним готелем закріплять людину, яка пройшла навчання від Міністерства туризму.

— За протоколом, всі бари і ресторани працюватимуть на літніх майданчиках. Готелі зобов’язані дотримуватися підвищених заходів безпеки, обов’язкова дезінфекція місць загального користування. Замість шведського столу ми переходимо на систему а-ля-карт (обслуговування за меню, – Ред.). Туристам вимірюватимуть температуру двічі на день – вранці і ввечері – і вестимуть суворий облік, – розповідає Тетяна Байрактарі, генеральний директор туристичної компанії та власниця мережі готелів в Албанії.

Одразу після прибуття до країни жодних довідок про проходження тесту не вимагатимуть – лише виміряють температуру.

Туреччина

Найбільші курорти Туреччини у місті Анталія вже готуються до прийому туристів. Відкритися планують і знайомі українцям Мармарис та Бодрум. Вартість путівки у готель 4 зірки із харчуванням в середньому становить €400-500. Ймовірно, €100-150 доведеться заплатити за переліт.

Авіацію в країні планують запустити 15 червня. Вона літатиме у 19 напрямках. Прийматимуть передусім азійські країни, а також Німеччину, Австрію, Швейцарію, Норвегію. За декілька тижнів перелік розширять. Країна планує встановити спеціальні лабораторії в аеропортах курортних міст і проводити ПЛР-тестування кожного туриста в день прибуття.

— Тест займе лише 2-3 хвилини. Це не створить черг, результати прийдуть за 5 годин. Якщо коронавірус підтвердять, туриста відразу ізолюють у карантинну кімнату, швидка забере його у лікарню. All inclusive залишається – ви зможете замовити все, що забажаєте, однак лише через офіціанта. Наші лікарі встановили потрібну місткість хлору у басейнах, а також те, що в морі, дотримуючись дистанції, заразитися неможливо, – стверджує керівник мережі готелів у м. Анталія Ніхат Парлак.

Турецьке МЗС анонсувало компанію з повернення туристів. Дипломати в телефонному режимі проводитимуть переговори з країнами для того, щоб дозволити повернути відпочивальників.

Грузія

У Грузії точно відкриється найвідоміший морський курорт Батумі на березі Чорного моря. Щодо інших уряд поки вирішує. Тут можна забронювати проживання на будь-який смак, але влада радить робити це лише у готелях, роботу яких контролюватимуть. В середньому відпочинок в країні обійдеться вам у €350-400 зі сніданками (не враховуючи авіа).

Країна веде перемовини з Ізраїлем, Латвією, Литвою, ОАЕ та Бахрейном, де так званий пік зараження вже пройдено. В аеропортах тут планують проводити миттєві тести для кожного, що затримає туристів приблизно на годину. Туристичні готелі відпрацювали системи безпеки, приймаючи своїх громадян на обсервацію. Додому повернулося 30 тис. людей, а за увесь час перехворіло лише 650. Тепер персонал грузинських готелів ділиться досвідом навіть з міжнародними партнерами та чекає рекомендацій від ВООЗ.

— Ми, передусім, чекаємо рекомендацій від Міжнародної асоціації туризму та ВООЗ. Вони розробляють єдині правила для туризму в усьому світі. Насамперед це авіаперевезення і те, як ми будемо приймати людей в аеропортах. Цей документ буде готовий вже цього тижня. Те, за що ми вже зараз можемо поручитися, це наші ресторани. Там всюди буде дистанція, скатертини і меню – одноразові, посуд дезінфікуватимуть за допомогою спеціального обладнання, – коментує генеральний директор туристичної компанії Грузії Іраклі Таварткіладзе.

В Грузії законодавчо дозволений гральний бізнес, тож відкрити планують і знамениті казино у місті Батумі. Їх будівлі просторі, тож регулюватимуть найперше дистанцію і кількість людей біля грального столу.

Кіпр

На Кіпрі планують відкриття усі імениті курорти – Нікосія, Ая-Напа, Лімасол та більш бюджетна Ларнака. Цього року ціни можуть зробити навіть нижчі, аніж минулого, щоб повернути туристів. Тож тижневий відпочинок у 3-зірковому готелі без харчування та авіа може обійтися навіть у €200-250.

Туристичні компанії в країні відкрилися ще 5 травня, але лише для підготовчої роботи. Кіпр теж об’єднується з сусідами і вже готовий підписати тристоронні домовленості з Грецією та Ізраїлем. Так, після повернення додому туристам з цих країн навіть не потрібно буде проходити 14-денну обсервацію.

Але є і список країн, які поки не вважаються безпечними. Це Росія, Великобританія та США. Україна до них не належить, тож щодо неї питання поки відкрите. Незважаючи на це, експерти прогнозують, що острів цього року відвідає 1,5 млн туристів, що становить 40% від минулорічного показника.

— Зараз лише розробляється покроковий план, він ще не готовий. Ймовірно, на Кіпрі відкриються лише 120 готелів з 400. Планується, що на людину доба в готелі коштуватиме від €20 (минулого року було €30), але зараз господарі готові йти назустріч. Також конкуренцію готелям складуть приватні вілли. Прогнозують, що багато людей захочуть жити більш усамітнено. Якщо ж хтось все ж таки захворіє, кіпрська система охорони здоров’я до цього готова, – впевнена журналіст з Ларнаки Олена Скаліодіс.

Греція

Греція – острівна держава. За екскурсійним відпочинком туристи їдуть на материкову частину, де найбільше історичних пам’яток. За морським – на острови, найдорожчий з яких – Санторіні, де відпочинок цього літа обійдеться у €2-3 тис. через те, що відкриються переважно лише 5-зіркові готелі. Дешевше відпочити на островах Родос, Міконас та Крит. Вкластися можна у €500-600 за тиждень зі сніданками. На материковій частині, в Афінах, те саме обійдеться у €400 без авіа.

В Елладі лише тиждень пройшов з послаблення карантину, але вже відкриті основні історичні пам’ятки, зокрема знаменитий Акрополь у Афінах. Також через спеку у 36 ⁰С дозволили відкриття пляжів. Країна ще узгоджує перелік держав, яких прийматиме, та грецькі гіди вже отримали від уряду чіткі рекомендації щодо подальших умов роботи.

— Індивідуальні екскурсії ми тепер будемо проводити лише для однієї родини, у мікроавтобус посадка не більше 4 людей, у великому на 50 місць – лише 15. Після кожної екскурсії – санітарна обробка. Найбільша проблема, яку ми бачимо, – це маски для персоналу. Влітку у нас буває часом до +46 ⁰С, тому про комфорт тут не йдеться, – стверджує ліцензований гід у Греції Олена Каракасіду.

На більшості з 3 тис. островів країни не було жодного випадку коронавірусу, тому вони готові відкритися туристам. А от елітний відпочинок на яхтах, який так полюбляють українські багатії та депутати, як стверджує гід, доступний буде аж з 15 липня.

Єгипет

У країні фараонів найсуворіші правила безпеки. Дозволити собі їх зможуть лише 4-5-зіркові готелі, тому відкриються не всі, що може вплинути на ціни. Закриті бухти Шарм-ель-Шейху умовно вважаються безпечнішими за Хургаду, хоча це поки лише припущення. Тож відпочинок на тиждень із повним харчуванням вартуватиме цього літа $450-500 із авіа у разі поновлення чартерного сполучення.

Єгипет, одна з найпопулярніших країн серед українців, теж готується до прийому міжнародних гостей. Ймовірно, це будуть Білорусь, Казахстан та Україна. Тут розробили власні суворі правила безпеки – єдині для всіх готелів. Так, готелі заповнюватимуть лише на 50%, людей селитимуть номер через номер. На вході дезінфікуватимуть навіть багаж. Для заповнення анкет надаватимуть одноразові ручки. Щоб відкритися, у готелі повинен бути лікар-вірусолог. Туристам щоденно вимірюватимуть температуру, і цей протокол необхідно здавати в місцеву лікарню.

— Будуть спеціальні перевірки готелів. Ті, хто не виконає умови, просто не відкриються. Наприклад, прибирання номерів у нас буде за новою системою. Засоби для дезінфекції настільки потужні, що в номер можна буде зайти лише за півтори години. В аквапарку не дозволені черги. За дистанцією стежитиме охорона. На шезлонгах поряд – лише одна родина, об’єднуватися компаніями не можна – і це велика проблема,тому що необхідно тактовно донести це людям, які познайомилися на відпочинку, – коментує представник мережі 5-зіркових готелів Єгипту Ілона Коваленко.

А коли ж Україна запустить власну міжнародну авіацію?

Про це в інтерв’ю для програми Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій:

— У нас є покроковий план, у ньому 5 етапів. Спочатку відкриється міське і міжміське сполучення, далі – авіація внутрішня. Складно сказати точно – можливо, у червні. Після неї вже черга за міжнародною. Зараз свої пропозиції ми передали колегам у Міністерство охорони здоров’я і чекаємо на фіналізацію та узгодження.

Тож можна припустити, що якщо крива захворюваності в Україні не піде вгору, літній туристичний сезон для українців вдасться розпочати вже у липні.

Катерина Павловська