Як алкоголь впливаєте на секс

У нашому суспільстві вже давно склався стереотип, що алкоголь сприяє яскравому сексу, однак це, ніщо інше, як міф.

Про шкоду алкоголю для інтимного життя Фактам ICTV розповіла сексолог Оксана Єфремова.

– Якщо випити, то справи в сексі підуть краще? Під впливом алкоголю знижуються контролюючі функції мозку, людина ніби розслабляється та стає розкутою, – розповідає фахівець.

Однак, щодо інтимного життя принцип Випий і розслабишся працює у не найкращий спосіб.

– Одразу виникає багато ризиків: не відстежити свій стан, забути і не проконтролювати використання презервативів як засобу і контрацепції, і захисту від інфекцій, погодитися на те, про що потім пошкодуєте, опинитися в небезпечній ситуації, – зазначає Єфремова.

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За її словами, якщо вам для того, аби зважитися на секс, потрібен алкоголь, то вам спочатку варто розібратися в своїх бажаннях і страхах.

– Якщо ж трохи алкоголю прибирає у вас зайві комплекси та сором, то звичайно, буде корисніше розібратися з ними, а не заглушати їх спиртним. А ще алкогольні напої знижує оргазмічність, як у чоловіків, так і у жінок. Дуже часто трапляється так, що жінка вимикає контроль та активно хоче сексу, але оргазм отримати ніяк не виходить, – розповідає Оксана Єфремова.

До слова, Факти ICTV публікували 11 секретів, як зробити секс регулярним.