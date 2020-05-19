19 травня 2020 року православні християни відзначають День Іова Горошника. У народі його ще називають Росеннік або Городник.

У цей день можна просити Іова про гарний врожай. 19 травня селяни починали сіяти горох, гарбуз і боби. Вони спостерігали за природою, яка давала підказки на майбутній урожай.

Також 19 травня відзначається мусульманське свято Ніч Могутності і Приречення. Ця ніч є найбільш значущою в священному місяці Рамадані, який триває з 23 квітня до 23 травня.

Точна дата свята невідома, але його відзначають в один з останніх 10 днів Рамадану.

Читайте: Магнітні бурі в 2020 – календар на рік

Іменини 19 травня відзначають Іван, Василь і Денис.

Прикмети на 19 травня:

Багато роси – до хорошого врожаю огірків;

Тепла ніч – до багатого врожаю огірків, а холодна – до неврожаю;

Вранці немає роси – до зміни погоди;

Ранковий туман – до сухої погоди.

Що не можна робити 19 травня:

починати нові справи;

планувати поїздки;

сваритися.

Нагадаємо, в Україні існують офіційні державні свята, неофіційні та церковні дати. Факти ICTV склали календар церковних свят, постів та поминальних днів на 2020 рік.