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Факти / Lifestyle

До Землі наближається “комета століття”

Над Землею пролетить велика комета, яку астрономи встигли назвати “кометою століття”.

Про це у Twitter розповів астроном Кон Стоітсіс.

Він повідомив, що комета SWAN (C/2020 F8) найбільш яскравою у Північній півкулі стане вже середу, 27 травня.

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Космічне тіло наблизиться до Сонця та досягне +3 зоряної величини, що зробить його видимим чи не з усіх точок світу.

– Наразі комету найкраще видно з Південної півкулі неподалік від сузір’їв Трикутника і Персея. 20 і 21 травня комета наблизиться до зірки Алголь в сузір’ї Персей, а 22 травня – до Дельта Персея і Мірфак, – поділився Кон Стоітсіс.

Астрономи прогнозують, що з приближенням до Землі комета SWAN (C/2020 F8) може почати руйнуватися.

Нагадаємо, нещодавно найбільший у світі телескоп FAST зафіксував “загадкові сигнали” у Всесвіті. Відкриття належить міжнародній групі астрономів у Китаї.

Фото: Dreamstime

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