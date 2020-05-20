До Землі наближається “комета століття”

Над Землею пролетить велика комета, яку астрономи встигли назвати “кометою століття”.

Про це у Twitter розповів астроном Кон Стоітсіс.

Він повідомив, що комета SWAN (C/2020 F8) найбільш яскравою у Північній півкулі стане вже середу, 27 травня.

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Космічне тіло наблизиться до Сонця та досягне +3 зоряної величини, що зробить його видимим чи не з усіх точок світу.

– Наразі комету найкраще видно з Південної півкулі неподалік від сузір’їв Трикутника і Персея. 20 і 21 травня комета наблизиться до зірки Алголь в сузір’ї Персей, а 22 травня – до Дельта Персея і Мірфак, – поділився Кон Стоітсіс.

Астрономи прогнозують, що з приближенням до Землі комета SWAN (C/2020 F8) може почати руйнуватися.

Richard Rickard image of Comet Swan this morning pic.twitter.com/qxkzQP2ruX — Con Stoitsis (@vivstoitsis) May 20, 2020

Hello C/2020 F8 Swan may 19 UT 1.15 GIF 7x70sec red

11″/2.2 RASA QHY 600 Michael Jäger pic.twitter.com/t7N5Bc1r0S — Michael Jäger (@Komet123Jager) May 19, 2020

Нагадаємо, нещодавно найбільший у світі телескоп FAST зафіксував “загадкові сигнали” у Всесвіті. Відкриття належить міжнародній групі астрономів у Китаї.