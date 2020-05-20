Погода в Україні 18 травня обіцяє бути переважно сонячною. На Заході передбачають до +19 градусів, а на Сході – дощі та до +18.

У вівторок, 19 травня, очікується дощі у північно-західних областях. Температура повітря складатиме до +18.

На Сході та Півдні прогнозують сонце, а температура повітря коливатиметься від +16 до +23 градусів.

На середу, 20 травня, синоптики прогнозують дощі на Лівобережній Україні та до +20 градусів удень. На правобережній частині України буде сонячно, утім температура опуститься до +18.

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У четвер, 21 травня, погода в Україні залишиться майже незмінною, однак стовпчик термометра опуститься на кілька градусів.

У п’ятницю, 22 травня, очікуються дощі на Північному Сході. Температура опуститься до +16 градусів.

На Заході буде сонячно, а стовпчик термометра показуватиме від +14 до +19 градусів удень.

До слова, Укргідрометцентр також дав прогноз погоди на травень.