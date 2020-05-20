Комаровський назвав ключовий фактор інфікування

Повітрообмін є ключовим фактором інфікування або неінфікування.

Про це сказав педіатр Євген Комаровський.

– Все інше – маски, санітайзери, будь-які хлорки, будь-які УВЧ – це все фігня на пісному маслі порівняно з повітрообміном. Там, де є протяг, там немає концентрації вірусу, який здатний погубити людину, – сказав він.

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За його словами, відсутність провітрювання в приміщеннях склалося історично через минулі покоління, які жили в голоді і холоді. Тому на їхню думку, зараз найважливіше для дитини або дорослого – це бути ситим і в теплі.

Раніше Комаровський розповів, що під час виходу людей в офіс після карантину через пандемію коронавірусу повинні дотримуватися ряд правил, які дозволять співробітникам перебувати в безпеці і при цьому відчувати себе комфортно.