Наступного тижня в Україні відкриють дитячі садки після двомісячного карантину, який був впроваджений через поширення коронавірусу. Для того, щоб діти менше хворіли, необхідно в кожному дитсадку ввести низку обов’язкових правил.

Про це сказав педіатр Євген Комаровський.

За його словами, в кожному дитячому садку повинні бути правила, які підписуватимуть батьки перед тим, як відавати в нього дитину. За виконанням вимог повинна спостерігати спеціальна державна організація.

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Комаровський зазначив, що в кожній кімнаті дитячого садка повинен висіти термометр і гігрометр.

Як повинен виглядати дитячий садок:

1. Наскрізне провітрювання в приміщенні.

2. Вологість повинна бути 40-60% в кожній кімнаті.

3. Температура повітря 19-21 градус.

4. У будь-яку погоду діти повинні гуляти на свіжому повітрі мінімум чотири години.

5. На вулиці повинні бути криті веранди для захисту від відкритого сонця.

Педіатр підкреслив, що діти повинні мати доступ до природного бруду, а батьки не повинні влаштовувати стерильність вдома і надягати на малечу дитячу медичну маску.

Нагадаємо, дитячі садки можуть відкрити вже 22 травня, але остаточне рішення уряд ухвалить 20 числа. Поки влада стежить за ситуацією і розробляє схеми, як запустити дитячі садки безпечно.