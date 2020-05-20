Оновлена Mafia 2: Definitive Edition отримала низькі бали від критиків

Гру Mafia 2: Definitive Edition можна було завантажити безкоштовно в PS Store. Для цього необхідно мати малайзійський аккаунт.

Розробники швидко полагодили помилку, але частина гравців змогла завантажити гру.

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Перша гра в серії Mafia вийшла на ПК в 2010 році. У ній розповідають історію американського міста Чикаго 30-х років минулого століття та мафії міста.

19 травня відбулась презентація оновленої гри Mafia II: Definitive Edition. В українському PS Store за неї просять 949 грн.

На платформі Metacritic ПК-версія Mafia II: Definitive Edition отримала 74 бали від критиків і 6,9 бала від гравців.

– Mafia II: Definitive Edition – це ремастер, спеціально випущений для фанатів оригінальної гри. Він приємний візуально і зберіг атмосферу гри. Але деякі текстури в грі погані, а анімація залишилася такою ж, як і була в 2010 році, – пише портал Gameblog.

Як писали Факти ICTV, за кілька годин до офіційної презентації комп’ютерної гри Mafia: Trilogy, інформацію про неї злили у мережу.

Відео знайшли у відкритому доступі у австралійському сегменті PlayStation Store.

Джерело: Reddit

Фото: 2К games