Пара з Китаю знайшла свого сина, який був викрадений 32 роки тому

Пара з Китаю знайшла свого сина Мао Їня, якого 32 роки тому викрали невідомі. Дитині тоді було два роки.

У 1988 році батько забирав сина з дитячого садка і зупинився біля входу в готель, щоб взяти йому води. 2-річну дитину викрали за лічені секунди.

Мати і батько шукали сина по всьому Китаю. Мати Лі Цзіньчжі звільнилася з роботи і повністю присвятила себе пошуку дитини. Вона ходила на телевізійні шоу, звертаючись за допомогою в пошуку і роздала понад 100 тис. листівок.

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Жінка приєдналася до волонтерського руху, який допомагав батькам знайти зниклих дітей і допомогла возз’єднати 29 сімей.

У квітні 2020 року поліція отримала інформацію про 34-річного чоловіка, який за описом був схожий на Мао Їня. Тест ДНК підтвердив, що він син Мао Шеньчжень і Лі Цзіньчжі.

Результати тесту батькам сказали на День матері, 10 травня.

Розслідування зникнення Мао Їня в 1988 році досі триває. Поки відомо, що його продали за 6 тис. юанів бездітній сім’ї.

Нагадаємо, в жовтні в селі Коцюбинське під Києвом у жінки викрали дитину. За даними обласної поліції, напередодні самотня мама познайомилася з нібито волонтерами, які запропонували обміняти дитячі речі. Жінка дала потримати малюка зловмисниці, яка схопила хлопчика і зникла на авто.