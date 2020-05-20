PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 20 травня (КАРТА)

На 20 травня синоптики прогнозують в Україні переважно дощову погоду.

Сильні дощі очікуються у південних областях, а у східних, а також Сумській та Чернігівській областях – помірні.

На півдні країни температура повітря – від +18 до +22.

У східних регіонах +17 +20, у центрі +16 +19.

На півночі – від +15 до +18.

Читайте: 40 градусів і вище: метеорологи дали прогноз на літо 2020 в Україні

У західних регіонах теж до +18, на Закарпатті +22.

У Києві сьогодні без істотних опадів, вночі 9-11, а вдень 14-16 градусі тепла.

Погода 20 травня

Раніше синоптики дали прогноз погоди на тиждень, з 18 до 22 травня.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка