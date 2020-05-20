На 20 травня синоптики прогнозують в Україні переважно дощову погоду.

Сильні дощі очікуються у південних областях, а у східних, а також Сумській та Чернігівській областях – помірні.

На півдні країни температура повітря – від +18 до +22.

У східних регіонах +17 +20, у центрі +16 +19.

На півночі – від +15 до +18.

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У західних регіонах теж до +18, на Закарпатті +22.

У Києві сьогодні без істотних опадів, вночі 9-11, а вдень 14-16 градусі тепла.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на тиждень, з 18 до 22 травня.