У перший тиждень червня в Україну прийде літня погода, а температура повітря істотно прогріється.

Про це розповіла завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віра Балабух.

За її словами, дощі повинні припинитися і країну чекає потепління до 30°С, що є високим показником для початку літа.

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Вона зазначила, що 40°С, як у Туреччині, не буде, але однозначно буде жарко.

Кінець травня буде прохолодним і дощовим, але поступово температура повітря буде підвищуватися.

Також Балабух розповіла, що прогнози на місяць і сезон розраховуються за методиками, які визначають, чи будуть показники перевищувати норму – середня за місяць температура і кількість дощів.

– Сказати, яка температура буде на початку або в кінці, ми не можемо. Хоча є розрахунки, які показують, яка може бути температура, – резюмувала вона.

До слова, 7 травня в Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський випало 15 см снігу. Температура повітря опустилася до -3°С.