У Сінгапурі людину засудили до смертної кари через Zoom

У Сінгапурі чоловіка засудили до смертної кари за допомогою відеодзвінка Zoom за його участь у наркобізнесі.
Цей вирок став першим випадком у місті, коли смертну кару присудили дистанційно.
37-річний злочинець із Малайзії отримав вирок за торгівлю героїном у 2011 році. Для безпеки усіх учасників судового розгляду слухання проводилося шляхом відеоконференції.
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Багато судових засідань у Сінгапурі були відкладені на час карантину, який розпочався на початку квітня і має тривати до 1 червня, водночас справи, які вважаються важливими, розглядалися віддалено.
Нагадаємо, молода пара зі США провела весільну церемонію за допомогою відеоконференції в додатку Zoom.