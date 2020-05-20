Омлет – це класична страва французької кухні. У багатьох країнах Європи під час прийому на роботу кухаря просять приготувати саме омлет.

Рецепт класичного омлету має два важливі правила, інше – лише ваша фантазія.

Як приготувати класичний омлет

Інгредієнти:

Яйце – 2 шт.

Вершкове масло

Рослинна олія

Сіль – за смаком

Зелень – 2 гілочки.

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Покроковий рецепт:

Яйця розбиваємо у глибоку миску та змішуємо їх вінчиком чи виделкою. Пательню нагріваємо на невеликому вогні. Вона повинна бути гарячою, але не розпеченою. Для цього краще брати пательню з тонким дном. На гарячу пательню кладемо шматочок вершкового масла та наливаємо трішки соняшникової олії. Щойно вершкове масло та соняшникова олія стануть однорідною масою, вливаємо на пательню яйця. Смажимо декілька хвилин, посипаємо сіллю та додаємо дрібно порізану зелень. У кінці омлет можна перевернути та підсмажити 30 секунд з іншого боку.

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