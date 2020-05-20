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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 20 травня

20 травня в Україні щорічно святкують День банківських працівників. Його встановлено указом президента у 2004 році.

Окрім цього, на цю дату припадає Всесвітній день травматолога – професійне свято усіх лікарів-траматологів.

Також, 20 травня – це свято усіх, хто працює з вимірами – Всесвітній день метролога. Його засновано у 1875 році в Парижі, де під час міжнародної дипломатичній конференції було підписано Метричну Конвенцію.

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У народному календарі 20 травня – Іван-бражник або Купальниця. У цей день вода вважається цілющою, тому заведено купатися самим та купати коней у річковій воді або ж у будь-якій водоймі.

Іменини 20 травня відзначають Антон, Іван, Йосип, Михайло, Семен та Степан.

Прикмети на 20 травня:

  • Роса швидко висихає – до дощу, не зникає до полудня – буде негода.
  • Весь день йде дощ – вересень буде теплим.
  • Веселка ввечері – до ясної погоди, якщо вранці – буде дощ.
  • На заході сонце яскраво-червоне, незабаром погода зіпсується.
  • Усім, хто народився 20 травня, слід носити корали.

Що не можна робити 20 травня:

  • Ухвалювати важливі рішення на емоціях.
  • Концентруватися на негативних думках, лінуватися та впадати в апатію.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.

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