20 травня в Україні щорічно святкують День банківських працівників. Його встановлено указом президента у 2004 році.
Окрім цього, на цю дату припадає Всесвітній день травматолога – професійне свято усіх лікарів-траматологів.
Також, 20 травня – це свято усіх, хто працює з вимірами – Всесвітній день метролога. Його засновано у 1875 році в Парижі, де під час міжнародної дипломатичній конференції було підписано Метричну Конвенцію.
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У народному календарі 20 травня – Іван-бражник або Купальниця. У цей день вода вважається цілющою, тому заведено купатися самим та купати коней у річковій воді або ж у будь-якій водоймі.
Іменини 20 травня відзначають Антон, Іван, Йосип, Михайло, Семен та Степан.
Прикмети на 20 травня:
- Роса швидко висихає – до дощу, не зникає до полудня – буде негода.
- Весь день йде дощ – вересень буде теплим.
- Веселка ввечері – до ясної погоди, якщо вранці – буде дощ.
- На заході сонце яскраво-червоне, незабаром погода зіпсується.
- Усім, хто народився 20 травня, слід носити корали.
Що не можна робити 20 травня:
- Ухвалювати важливі рішення на емоціях.
- Концентруватися на негативних думках, лінуватися та впадати в апатію.
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.