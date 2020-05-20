У середу, 20 травня, Місяць перебуває в знаку Телець. Це 28 місячний день.

Гарний час для планування прибутку і вирішення фінансових питань. Рекомендується зміцнити матеріальне становище.

Астрологи рекомендують купувати в цей день речі, які будуть корисними в побуті або зможуть послужити вам тривалий час.

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У 28 місячний день не рекомендується займатися фізичною активністю.

20 травня важливо приділити увагу справам, які встигли накопичитися раніше.

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