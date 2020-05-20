У найближчі три дні очікуються заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі на території кількох регіонів України.

Зокрема, за прогнозами синоптиків, протягом 21-23 травня вночі у західних, а 21 травня і в північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, що відповідає І рівню небезпеки (жовтий).

Окрім цього, вночі 21 травня у Київській області на поверхні ґрунту заморозки від 0° до -2°. Це теж жовтий рівень небезпеки.

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Раніше синоптики дали прогноз погоди на тиждень, з 18 до 22 травня.