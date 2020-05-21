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Факти / Lifestyle

День вишиванки 2020: Google створив святковий дудл

Google представив святковий дудл, який присвятив Дню вишиванки.

Вишивка – це давня українська традиція, тому свято є своєрідним вшануванням культурного спадку нації.

Після натискання на дудл, оформлений у красивих вишитих мотивах, Google показує результати пошуку за запитом День вишиванки.

Читайте: Красиві привітання з Днем вишиванки у картинках

День вишиванки 2020: дудл Google

Розробники дудла в яскравих кольорах зобразили дівчину з птахом, прикрасивши їх квітами.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, що означають візерунки та кольори на сорочках та як правильно вибирати вишиванку.

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