День вишиванки 2020: дудл Google

Google представив святковий дудл, який присвятив Дню вишиванки.

Вишивка – це давня українська традиція, тому свято є своєрідним вшануванням культурного спадку нації.

Після натискання на дудл, оформлений у красивих вишитих мотивах, Google показує результати пошуку за запитом День вишиванки.

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Розробники дудла в яскравих кольорах зобразили дівчину з птахом, прикрасивши їх квітами.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, що означають візерунки та кольори на сорочках та як правильно вибирати вишиванку.