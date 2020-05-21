Станом на 14.00 послуга домашнього інтернету від Київстар працює у звичному режимі.

Оператор пояснив, що причиною ситуації став збій у роботі обладнання.

Тому тим користувачам, у яких досі немає інтернету, радять перезавантажити комп’ютери та роутери для подальшої коректної роботи.

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Водночас користувачам домашнього інтернету, які не змогли скористатись сервісом, обіцяють автоматичну компенсацію у вигляді нетарифікованих послуг, про що вони найближчим часом отримають SMS-повідомлення.

Нагадаємо, вранці 21 травня в роботі домашнього інтернету Київстар стався сильний збій, проте це не позначилося на роботі мобільної мережі.

Джерело: Київстар