Прогноз погоди на вихідні, 23-24 травня, свідчить, що в Україні очікуються дощі.

Так, у суботу, 23 травня, температура повітря коливатиметься від +12 до +17 градусів вдень.

На правобережній частині України передбачається сонячна погода, а на лівобережній – дощі.

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На неділю, 24 травня, синоптики прогнозують кардинально іншу ситуацію.

Так, дощі з грозами пройдуть на Заході, Півночі та Півдні. Температура триматиметься на рівні +15 градусів.

На Сході України передбачається сонце, а стовпчик термометра триматиметься на рівні +16 градусів.

До слова, раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди в Україні на літо 2020.