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Факти / Lifestyle

Красиві привітання з Днем вишиванки у картинках

21 травня в Україні святкують День вишиванки.

Жінка, яка вміє вишивати, здавна вважалася справжньою берегинею домашнього вогнища, адже вишиванка – це оберіг від злих думок та лих.

Ще у часи Русі існувала вишивальна школа, де дівчата вчилися вишивати справжнім золотом та сріблом.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

У цей знаковий день Факти ICTV підготували красиві привітання з Днем вишиванки 2020 у картинках.

День вишиванки - привітання в картинках

День вишиванки - привітання в картинках

День вишиванки - привітання в картинках

День вишиванки - привітання в картинках

День вишиванки - привітання в картинках

Нагадаємо, Факти ICTV публікували календар церковних свят на травень 2020.

Фото: Dreamstime

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