День вишиванки - привітання в картинках

21 травня в Україні святкують День вишиванки.

Жінка, яка вміє вишивати, здавна вважалася справжньою берегинею домашнього вогнища, адже вишиванка – це оберіг від злих думок та лих.

Ще у часи Русі існувала вишивальна школа, де дівчата вчилися вишивати справжнім золотом та сріблом.

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У цей знаковий день Факти ICTV підготували красиві привітання з Днем вишиванки 2020 у картинках.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували календар церковних свят на травень 2020.