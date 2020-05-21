Місячний календар стрижок на травень 2020 буде нейтральний. Гарний час для легких змін в іміджі, але рекомендується особливу увагу приділити вибору майстра.

У травні буде багато сприятливих днів, коли можна займатися стрижками.

Факти ICTV склали календар стрижок на травень 2020 за днями.

Місячний астропрогноз на 1 травня

Стрижка в цей день може пришвидшити ріст вашого волосся, однак більше уваги варто приділити саме їхньому догляду.

Місячний астропрогноз на 2 травня

Нейтральний день для зміни іміджу. Стрижка волосся може добре позначитися на вашому загальному здоров’ї.

Місячний астропрогноз на 3 травня

У цей день краще зайнятися лікуванням волосся. Будь-які зміни в іміджі не підуть вам на користь.

Місячний астропрогноз на 4 травня

Сприятливий час для стрижки волосся. Проте краще не приймати різких рішень і правильно підібрати образ.

Місячний астропрогноз на 5 травня

Гарний час для зміни іміджу. Зміни в цей день добре вплинуть на здоров’я.

Місячний астропрогноз на 6 травня

Стрижка в цей день може погано позначитися на вашому здоров’ї, іміджі та настрої.

Місячний астропрогноз на 7 травня

Нейтральний день для візиту майстра, проте краще перенести запис на інший, сприятливіший день.

Місячний астропрогноз на 8 травня

Хороший день для кардинальних змін. Ви будете задоволені будь-яким результатом, можете без побоювань вибирати новий образ.

Місячний астропрогноз на 9 травня

Нова зачіска в цей день приверне увагу протилежної статі. Рекомендується більше уваги приділити саме догляду.

Місячний астропрогноз на 10 травня

Небезпечний день для зміни іміджу. Краще перенести похід до майстра на інший день.

Місячний астропрогноз на 11 травня

Будь-які маніпуляції з вашими волоссям можуть негативно позначитися на загальному стані здоров’я.

Місячний астропрогноз на 12 травня

Хороший день для зміни іміджу. Сприятливими в цей день будуть будь-які маніпуляції з волоссям.

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Місячний астропрогноз на 13 травня

Невдалий день для укорочення волосся. Разом з ними ви ризикуєте вкоротити і своє щастя.

Місячний астропрогноз на 14 травня

Загальний стан волосся в цей день покращиться. Не варто відкладати похід до майстра на інший день.

Місячний астропрогноз на 15 травня

Нова зачіска в цей день може подарувати не тільки хороші емоції, а й силу з енергією.

Місячний астропрогноз на 16 травня

Для досягнення потрібного результату в цей день не обов’язково відвідувати майстра, досить буде просто зайнятися доглядом за волоссям в домашніх умовах.

Місячний астропрогноз на 17 травня

Зафарбовування сивини буде успішне, так само зміцнення волосся, освітлення, вищипування брів.

Місячний астропрогноз на 18 травня

Стрижку в цей день краще відкласти. Є ризик, що після процедури, волосся почне випадати, а кінчики волосся посічуться.

Місячний астропрогноз на 19 травня

Краще відкласти похід до майстра на інший день, інакше можете опинитися під владою смутку і депресії.

Місячний астропрогноз на 20 травня

Загальний стан волосся в цей день значно покращиться, але є ризик, що негативно позначиться на здоров’ї фарбування волосся.

Місячний астропрогноз на 21 травня

Нейтральний день. Нерідко стрижка в цей місячний день стає провісником несподіваної звістки.

Місячний астропрогноз на 22 травня

Стрижка в цей день допоможе знайти внутрішню гармонію. Гарний час також і для легких фарбувань.

Місячний астропрогноз на 23 травня

Стригти волосся в цей день можна тільки тоді, якщо хочете сповільнити ріст волосся і зміцнити його коріння.

Місячний астропрогноз на 24 травня

Нова зачіска в цей день буде легкою і повітряної. Хороший день для завивки і фарбування волосся.

Місячний астропрогноз на 25 травня

Зміна довжини волосся допоможе поліпшити ваше матеріальне становище. Не варто боятися кардинальних змін, вони підуть вам тільки на користь.

Місячний астропрогноз на 26 травня

Щоб привернути енергію, необхідно розчесати волосся стільки разів, скільки вам повних років. Це допоможе знайти внутрішню гармонію.

Місячний астропрогноз на 27 травня

Сприятливий день для відвідування майстра. Якщо хочете позбутися труднощів – варто постригтися в цей день.

Місячний астропрогноз на 28 травня

Стрижка в цей день дозволить позбутися хвороб, так само приверне гроші.

Місячний астропрогноз на 29 травня

Нейтральний день для відвідування майстра. Щоб не спровокувати конфлікт всередині сім’ї, потрібно відмовитися від фарбування.

Місячний астропрогноз на 30 травня

У цей день загальний стан волосся буде хороший. Оздоровчі процедури пройдуть вдало, волосся зміцниться.

Місячний астропрогноз на 31 травня

Стрижка в цей день допоможе уникнути випадання волосся. Однак фарбування краще перенести на інший, сприятливіший день.

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