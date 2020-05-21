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Факти / Lifestyle

Перший QR-код нації. Як зашифрувати у вишиванці своє ім’я та прізвище – ТЕСТ

День вишиванки покликаний зберегти споконвічні народні традиції створення і носіння етнічного вишитого українського одягу і святкується щорічно в третій четвер травня. У 2020 році День вишиванки випадає на 21 травня.

Цього дня кожен охочий може долучитися до свята, надівши вишиванку на роботу, в університет, школу або дитячий сад.

Символи

Тривалі дослідження вчених довели, що на стародавніх вишивках можна обчислити все – від імені вишивальниці до часу її роботи.

Так, відомий знавець народної творчості Володимир Підгірняк, аналізуючи твори майстрів Прикарпаття, знайшов певні закономірності в орнаментах, які наштовхнули його на наявність в них закодованої інформації.

У книзі Текстова вишивка. Бродівське лист вчений розповів про спеціальний алфавіт, в якому кожен символ у вишиванці відповідає певній букві кирилиці, цифри, навіть місяцю року.

Нижче є багато символів, які допоможуть вам “прочитати” вишиванку, розібратися в її значенні і навіть створити власний орнамент.

Читайте: День вишиванки: історія і значення символіки

Кодування імені в вишиванку - схеми і значення

Кодування імені в вишиванку - схеми і значення

Кодування імені в вишиванку - схеми і значення

Кодування імені в вишиванку - схеми і значення

Кодування імені в вишиванку - схеми і значення

Бонус

Знайдіть своє ім’я та імена ваших рідних уже в готових орнаментах.

Якщо ж відповідного тут немає, згори достатньо інформації, щоб влаштувати творчий вечір і створити власний іменний орнамент.

 

Кодування імені в вишиванку - схеми і значення

Кодування імені в вишиванку - схеми і значення

Кодування імені в вишиванку - схеми і значення

Кодування імені в вишиванку - схеми і значення

Кодування імені в вишиванку - схеми і значення

Кодування імені в вишиванку - схеми і значення

Кодування імені в вишиванку - схеми і значення

Кодування імені в вишиванку - схеми і значення

Кодування імені в вишиванку - схеми і значення

Пройдіть ТЕСТ і дізнайтеся, чи знаєте ви значення окремих символів на вишиванці.

 

Фото: Dreamstime

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