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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 21 травня (КАРТА)

В Україні на 21 травня синоптики прогнозують прохолодну погоду, подекуди з дощами. 

У західних областях очікується +14-17° вдень, вночі від +6° до +8°.

У північних регіонах стовпчики термометрів показуватимуть до +17° вдень, вночі опустяться до +6°. 

Читайте: Дощі та до +23 удень: погода в Україні на тиждень

У центральних областях температура повітря вдень прогріється до +15-18°, вночі до +8°.

У східних та південних регіонах синоптики прогнозують від +15° до +17° вдень, вночі – від +9° до +12°. Дощі очікуються у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській  та Херсонській областях.

У Києві повітря вдень прогріється до +15-17°, а вночі температура опуститься до +7-9°.

Погода в Україні на сьогодні - 21 травня 2020

До слова, раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди в Україні на літо 2020.

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