Погода в Україні на сьогодні - 21 травня 2020

В Україні на 21 травня синоптики прогнозують прохолодну погоду, подекуди з дощами.

У західних областях очікується +14-17° вдень, вночі від +6° до +8°.

У північних регіонах стовпчики термометрів показуватимуть до +17° вдень, вночі опустяться до +6°.

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У центральних областях температура повітря вдень прогріється до +15-18°, вночі до +8°.

У східних та південних регіонах синоптики прогнозують від +15° до +17° вдень, вночі – від +9° до +12°. Дощі очікуються у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

У Києві повітря вдень прогріється до +15-17°, а вночі температура опуститься до +7-9°.

До слова, раніше Факти ICTV публікували прогноз погоди в Україні на літо 2020.