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Факти / Lifestyle

У Mortal Kombat 11 влаштували бої між Термінатором і Робокопом

У доповненні Aftermath до гри Mortal Kombat 11 розробники влаштували бої між Термінатором і Робокопом.

Розробники випустили два ролика, в яких робот-поліцейський б’ється з Арнольдом Шварценеггером в образі Термінатора.

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У першому відео перемагає Робокоп – він знищує вибухом свого супротивника.

У другому ролику Термінатор закидає Робокопа у майбутнє, де його вбивають поплічники із Skynet.

Доповнення Mortal Kombat 11: Aftermath вийде на ПК та Sony Playstatoin 4 26 травня о 18.00.

Як писали Факти ICTV, гру Mafia 2: Definitive Edition можна було завантажити безкоштовно в PS Store. Для цього необхідно мати малайзійський аккаунт.

Джерело: Mortal Kombat

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