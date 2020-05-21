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Факти / Lifestyle

Як приготувати зелений борщ за класичним рецептом

Однією з найпопулярніших страв української кухні є зелений борщ. Рецепт його досить простий і не вимагає особливих продуктів.

У цього борщу є безліч варіантів приготування, але завжди його основу становить щавель.

Страва може бути як з м’ясом, так і вегетаріанською.

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Факти ICTV підготували класичний рецепт зеленого борщу.

Інгредієнти:

  • Свинина – 500 гр
  • Щавель – 70 гр
  • Яйця – чотири шт.
  • Картопля – дві шт.
  • Морква – одна шт.
  • Цибуля – одна шт.
  • Вода – 2,5 л
  • Рослинна олія – 20 мл
  • Лавровий лист – одна шт.
  • Сіль і спеції – за смаком

Зеленый борщ рецепт

Приготування:

1. Зелений борщ готується на м’ясному бульйоні, тому свинину потрібно купувати з кісткою або ребра. М’ясо заливаємо холодною водою і доводимо до кипіння. Пінку під час закипання потрібно знімати ложкою або шумівкою. М’ясо варіть на повільному вогні протягом години. Після дістаньте його і приберіть кістки. Бульйон процідіть, вкиньте назад м’ясо і доведіть до кипіння.

2. Всі овочі почистіть і промийте.

3. Картоплю наріжте і опустіть в киплячий бульйон.

4. Моркву натріть на середній тертці і наріжте дрібно цибулю. В цей час розігрійте сковорідку і налийте олію. Викладіть подрібнені овочі і обсмажте все разом 3-5 хвилин на середньому вогні. Готову зажарку викладіть в каструлю з борщем.

5. Зваріть яйця протягом 5-7 хвилин. Залийте їх холодною водою і дайте охолонути. Після очистіть, наріжте і додайте в страву. Також можна кинути лавровий лист для аромату. За смаком додайте сіль і спеції.

6. Щавель потрібно помити і нарізати. Коли картопля звариться, можна його додавати в борщ. Тепер доведіть все до кипіння і вимкніть.

7. Накрийте його кришкою і залиште настоюватися.

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