Однією з найпопулярніших страв української кухні є зелений борщ. Рецепт його досить простий і не вимагає особливих продуктів.

У цього борщу є безліч варіантів приготування, але завжди його основу становить щавель.

Страва може бути як з м’ясом, так і вегетаріанською.

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Факти ICTV підготували класичний рецепт зеленого борщу.

Інгредієнти:

Свинина – 500 гр

Щавель – 70 гр

Яйця – чотири шт.

Картопля – дві шт.

Морква – одна шт.

Цибуля – одна шт.

Вода – 2,5 л

Рослинна олія – 20 мл

Лавровий лист – одна шт.

Сіль і спеції – за смаком

Приготування:

1. Зелений борщ готується на м’ясному бульйоні, тому свинину потрібно купувати з кісткою або ребра. М’ясо заливаємо холодною водою і доводимо до кипіння. Пінку під час закипання потрібно знімати ложкою або шумівкою. М’ясо варіть на повільному вогні протягом години. Після дістаньте його і приберіть кістки. Бульйон процідіть, вкиньте назад м’ясо і доведіть до кипіння.

2. Всі овочі почистіть і промийте.

3. Картоплю наріжте і опустіть в киплячий бульйон.

4. Моркву натріть на середній тертці і наріжте дрібно цибулю. В цей час розігрійте сковорідку і налийте олію. Викладіть подрібнені овочі і обсмажте все разом 3-5 хвилин на середньому вогні. Готову зажарку викладіть в каструлю з борщем.

5. Зваріть яйця протягом 5-7 хвилин. Залийте їх холодною водою і дайте охолонути. Після очистіть, наріжте і додайте в страву. Також можна кинути лавровий лист для аромату. За смаком додайте сіль і спеції.

6. Щавель потрібно помити і нарізати. Коли картопля звариться, можна його додавати в борщ. Тепер доведіть все до кипіння і вимкніть.

7. Накрийте його кришкою і залиште настоюватися.

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