Знаки зодіаку в сексі - інтимний гороскоп

Докладний секс-гороскоп склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Теми кохання, романтики та сексу цікавлять представників всіх знаків зодіаку. Крім Сонця, потрібно ще аналізувати положення Марсу, Венери та інших елементів гороскопу.

У жіночому гороскопі представники сильної половини людства представлені Марсом, у чоловічому гороскопі дівчина описується позицією Венери. У представників одного знака зодіаку спільне тільки положення Сонця, а Марс і Венера перебувають в різних координатах. Тому люди, що народилися в один день, але в різні роки, часто мають дуже мало спільного.

Читайте: Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік

Існує така думка, що представники земних знаків (Телець, Діва, Козеріг) і водних знаків (Рак, Скорпіон, Риби) відчувають сильну потребу в сексі.

Народжені під знаками повітряної стихії (Близнюки, Терези, Водолій), сублімують сексуальну енергію в ментальну, перенаправляють її на досягнення соціальних цілей. Представники вогненних знаків зодіаку (Овен, Лев, Стрілець) переробляють сексуальну енергію у творчість або спорт.

Так, знаючи знак свій знак зодіаку і парнера, можна уникнути напруження у стосунках, яке призводить до сварок.

Гороскоп для Овнів

Проявляє ініціативу, сам вибудовує стосунки. Партнера розважає, намагається отримати його прихильність. У сексі важлива гра, і якщо він захоплюється кимось, то, здебільшого, перемагає. Вплив на партнера – владний, палкий. Якщо він поступається, віддає, заспокоюється, то це розраховано на те, аби повністю отримати вас. Овен все звеличує, він щирий у сексі: нічого наполовину, нічого у півсерця. Прихильність його благородна, емоції – глибокі, пристрасть – величезна. Наполегливий, але може конфліктувати з партнером, якщо той грає не за його правилами.

Гороскоп для Тельців

Стосунки починаються повільно, дуже важливі дотики, інтимна обстановка, легке вино. Партнеру дає повноту почуттів, задоволення, турботу. Змушує тремтіти, знає нервові центри. Кохання Тельця звеличує, звільняються його приховані енергії, він може подолати всі перешкоди. Схильний до крайнощів – занадто прив’язується, віддається, прагне до постійних тривалих стосунків. Якщо захоплення викликають складнощі, то не біда, адже Телець навіть найбезнадійнішу ситуацію майстерно виправить.

Гороскоп для Близнюків

Занадто швидкий, щоб давати, занадто захоплений, щоб поступово рухатися до результату. Легко утримує тиск з боку партнера, може направляти, переконувати, приваблювати своїми розповідями. В особистих стосунках переважають духовність, спілкування. Дає партнерові задоволення, заспокоєння, розваги. У стосунках немає нічого сентиментального, нічого напруженого, нічого запального. Намагається посилювати стосунки оптимізмом і захопленням. Встановлює зв’язки, діє з найкращих спонукань. Партнеру складно його прорахувати, передбачити.

Гороскоп для Раків

У коханні немає нічого мінливого, нічого поверхневого. Щодо партнера проявляє повноту почуттів, щирість і турботу. Ототожнює себе з партнером, прихильність – благородна, емоції – глибокі. Сексуальне життя дуже важливе, бо дає заспокоєння і натхнення. Кохання мотивує представників знаку Рака, вони знають як плекати й зберігати свої почуття. В інтимному житті присутня врівноваженість, ритм, витонченість. Часом, Раки дуже старанні, стрімкі та надмірно віддаються партнеру.

Гороскоп для Левів

Надто шляхетний, чутливий, ідеалістичний та романтичний. Лев театрально проявляє свої почуття, але не завжди все йде за його сценарієм. Лев не може керувати коханням, часом, чекає занадто багато від взаємин. Можливий довгий пошук відповідного партнера, оскільки у представників знаку Лева, все повинно бути на високому рівні. Секс – фізичний взаємообмін енергією – це кульмінація кохання для Лева. В результаті він знаходить внутрішні сили і ставить перед собою блискучі цілі.

Гороскоп для Дів

Представники знаку Діви витончені у стосунках, чуттєві, витримані, досить передбачувані. Нічого відчайдушного, захопленість зберігається надовго, сексуальне життя розплановане, як і справи в інших сферах життя. Діва – надійний, інтелектуальний, урівноважений партнер. Кохання – борг, і він у змозі з ним впоратися. У коханні все структуровано, присутні особисті переконання і потреба у вдумливому партнері. Пристрасть – не головний прояв кохання, тут більше розуміння та співчуття до партнера.

Гороскоп для Терезів

В інтимному житті присутній ідеалізм, уява, якості, які звеличують кохання. Терези – захисник прав, як своїх, так і партнера. Має крайності – дає або занадто багато, або занадто мало, або повністю відданий партнеру, або повністю недосяжний. Чим довше тривають стосунки, тим краще, з часом знаходяться спільні точки дотику з партнером. Потребує спокійного розвитку взаємин, підтримки. Кохання дає представникам знаку Терези натхнення, впевненість, зростання самооцінки.

Гороскоп для Скорпіонів

Дає партнеру насолоду, марнотратний у почуттях, прагне завойовувати. Привабливий для протилежної статі, володіє витонченістю, прихованою силою, глибиною, контролем, задає напрям у розвитку взаємин. Має свій унікальний стиль впливу на партнера, зовні може бути чарівним, але часто його внутрішні системи дезорганізовані. Інтимне життя для Скорпіона – сильна потреба, вона дає здатність утримувати зовнішній тиск, а також необхідні ресурси для соціальної діяльності.

Гороскоп для Стрільців

Шляхетний, веселий, досвідчений у життєвих справах. Стосунки розвиваються стрімко, гонитва за ризиком додає швидкості, а інтелект дає напрямок. Керується відповідальністю, знає, як зберегти захоплення і побудувати довгострокові стосунки, основою яких є чистота і піднесеність почуттів. Впоратися зі складними емоційними станами допомагають гумор і вроджений оптимізм. Невдачі у коханні переносяться досить легко, оскільки Стрільці мають бажання і віру у все найкраще, що і притягує до них партнерів.

Гороскоп для Козерогів

Має великий потенціал, кохання зростає і зберігається навіть у кризових ситуаціях. Час – це ключ до успіху, воно дає Козерогам правильний ритм. Стосунки починаються і розвиваються повільно, але завдяки цьому стають дуже міцними. В інтимному житті Козероги надійні, рішучі, практичні. Є сила, здатність переконувати партнера, а також чесність і почуття обов’язку. Без кохання Козероги слабшають, впадають у відчай, заплутуються у своїх життєвих орієнтирах. Тому, вони тримаються за кохання, охороняють його та досягають цілей.

Гороскоп для Водоліїв

Нестримний ідеалізм у коханні, чесні цілі щодо партнера. Є відчуття часу, інтуїція, знає, як і коли підтримати. Має витонченість, щоб поступитися, глибину, щоб зберегти взаємини. З партнером повинен бути ментальний зв’язок, він є первинним для Водоліїв. Мозок для них – найсексуальніший орган. Якщо партнер здатний мислити і генерувати ідеї, то він для Водоліїв є привабливим об’єктом. Зберігає кохання, проводить через кризи, має талант, щоб впоратися із зовнішнім тиском і захистити партнера.

Гороскоп для Риб

Коли Риби закохані, вони легко піддаються впливу. Але коли трохи холоне пристрасть, стають грамотними маніпуляторами, здатними будь-яку ситуацію повернути в потрібному напрямку. Знають силу кохання, будують її все життя. Прихильності – стабільні, емоції – глибокі, що не ухиляються від обов’язків і турботи про партнера. Розуміють природу людини, знайдуть спосіб, як надихнути партнера на дії. Відсутність інтимного життя згубно для представників знака Риб, бо ця енергія дає їм життєві сили, здатність творчо себе проявляти.

Раніше Факти ICTV публікували докладний гороскоп на травень для представників всіх знаків зодіаку.