Цьогоріч 21 травня в Україні святкують День вишиванки, який щороку припадає на третій четвер травня.

Свято виникло у 2006 році після того, як студентка ЧНУ ім. Юрія Федьковича Леся Воронюк запропонувала одногрупникам обрати один день, щоб одягнути вишиванки.

Відтоді кожен, хто одягає вишиванку у цей день, намагається у такий спосіб популяризувати українські традиції та культуру.

Іменини 21 травня відзначають Арсеній, Станіслав та Іван.

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За церковним календарем 21 травня згадують апостола і євангелиста Іоанна Богослова, який був улюбленим учнем Ісуса Христа. Адже саме йому Спаситель доручив піклування про Божу Матір.

Прикмети на 21 травня:

Якщо черемха рясно зацвіла, то це до дощового літа.

Червоне вечірнє небо свідчить про гарну погоду.

Якщо вранці небо червоне, то буде дощ.

Якщо побачив три веселки – буде сильний вітер.

Що не можна робити 21 травня:

Не можна давати у борг, бо ця річ або гроші можуть не повернутися до вас.

Не варто нарікати на свою долю.

Не можна лихословити, провокувати сварки, бути ініціатором конфліктів, брехати.

Які ще свята чекають на українців – дивіться у календарі свят на травень 2020.