PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 21 травня

Цьогоріч 21 травня в Україні святкують День вишиванки, який щороку припадає на третій четвер травня. 

Свято виникло у 2006 році після того, як студентка ЧНУ ім. Юрія Федьковича Леся Воронюк запропонувала одногрупникам обрати один день, щоб одягнути вишиванки.

Відтоді кожен, хто одягає вишиванку у цей день, намагається у такий спосіб популяризувати українські традиції та культуру. 

Іменини 21 травня відзначають Арсеній, Станіслав та Іван. 

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

За церковним календарем 21 травня згадують апостола і євангелиста Іоанна Богослова, який був улюбленим учнем Ісуса Христа. Адже саме йому Спаситель доручив піклування про Божу Матір.

Прикмети на 21 травня: 

  • Якщо черемха рясно зацвіла, то це до дощового літа.
  • Червоне вечірнє небо свідчить про гарну погоду.
  • Якщо вранці небо червоне, то буде дощ.
  • Якщо побачив три веселки – буде сильний вітер.

Що не можна робити 21 травня: 

  • Не можна давати у борг, бо ця річ або гроші можуть не повернутися до вас.
  • Не варто нарікати на свою долю.
  • Не можна лихословити, провокувати сварки, бути  ініціатором конфліктів, брехати.

Які ще свята чекають на українців – дивіться у календарі свят на травень 2020.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка