У четвер, 21 травня Місяць перебуває в знаку Телець. Це 29 місячний день.
Вдалий час для спонтанних покупок. Астрологи рекомендують зміцнити своє матеріальне становище.
У 29 місячний день не рекомендується будувати глобальних планів і починати нічого нового. Це один з небезпечних днів.
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У цей період людина втрачає концентрацію уваги і стає вразливою. Є ризик підвищеного рівня конфліктності.
Однак у четвер ваш авторитет може піднятися і ви повірите у власні сили.
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