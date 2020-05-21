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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 21 травня, місячний день

У четвер, 21 травня Місяць перебуває в знаку Телець. Це 29 місячний день.

Вдалий час для спонтанних покупок. Астрологи рекомендують зміцнити своє матеріальне становище.

У 29 місячний день не рекомендується будувати глобальних планів і починати нічого нового. Це один з небезпечних днів.

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У цей період людина втрачає концентрацію уваги і стає вразливою. Є ризик підвищеного рівня конфліктності.

Однак у четвер ваш авторитет може піднятися і ви повірите у власні сили.

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