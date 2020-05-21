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Збій у домашньому інтернеті від Київстару – коли запрацює мережа

В Україні в роботі домашнього інтернету Київстар стався сильний збій. У компанії заявили, що намагаються відновити роботу мережі найближчим часом.

Проблеми з домашнім інтернетом користувачі почали спостерігати рано вранці, проте збій ніяк не позначився на роботі мобільної мережі.

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Також технічні проблеми виникли із сайтом Київстару.

Сайт Київстар зараз на технічному обслуговуванні. Незабаром ми повернемося. Дякую за терпіння, – заявили в компанії.

У Twitter прес-служба Київстару повідомила, що нормальну роботу домашнього інтернету відновлять до 18.00.

Домашній інтернет від Київстар - в мережі стався сильний збій

Раніше Факти ICTV писали, що мобільний оператор Київстар збільшив покриття мережі 4G в 11 областях України та підключив ще 483 населених пункта.

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