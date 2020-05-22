Гороскоп удачі на 2020 - що чекає знаки зодіаку

Детальний гороскоп удачі на 2020 рік склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

У вас з’являються можливості для здійснення особистих амбіцій, а перспективи на майбутнє здаються вам особливо райдужними. Завдяки успіху членів родини покращаться ваша репутація та статус. Є навіть ймовірність отримання незаслуженого визнання або нагород. Однак те, що легко дістається, легко губиться.

Успіх можливий лише завдяки праці, наполегливості та цілеспрямованості.

Гороскоп для Тельців

Для Тельців 2020 рік також буде вдалим, але це стосується більше кохання та сім’ї. Якщо зважитеся одружитися цього року, то точно не прогадаєте, те саме і з купівлею житла.

Крім того, представників цього знака очікують кар’єрні та ділові звершення, які допоможуть отримати нову посаду або фінансове благополуччя.

Не бійтеся захищати свої переконання. Рік буде цікавим і вдалим, особливо якщо присвятите час літературній творчості, видавничому бізнесу, мистецтву або рекламі.

Гороскоп для Близнюків

Результати цього року залежать від вашої розсудливості та здатності реально оцінювати ситуацію. Є можливість як збільшити статки завдяки зв’язкам з потрібними людьми, так і втратити все через марнотратство.

Рік супроводжується змінами, а це не завжди сприймається з радістю, оскільки доводиться виходити із зони комфорту. Якщо ви приймаєте ці зміни, то вони підуть вам на користь.

Гороскоп для Раків

Цей рік буде для вас вдалий лише в тому випадку, якщо не перебуватимете довго на самоті. У суспільстві ви зможете знайти потрібних вам людей. Оскільки ваш успіх багато в чому залежить від навколишніх, інтенсивне спілкування буде корисним. Навколишні стануть для вас стимулом для розвитку.

Створені вами нові союзи будуть перспективними. Самостійно не вийде вирішити юридичні питання, тому доводиться шукати фахівців. У спробах отримати допомогу з боку вас може очікувати розчарування.

Гороскоп для Левів

Цього року ваша увага до власного здоров’я та фізичної форми має вийти на перший план. Масштаби вашої роботи та повсякденні обов’язки збільшаться, тому від вас буде потрібно більше енергії.

Робота вимагає частих поїздок або підвищення кваліфікації. Ваші взаємини з колегами перейдуть на новий рівень. Однак на роботі можуть виникнути непорозуміння через ваше прагнення перебільшувати значущість виконаних завдань. Ваша праця буде визнана та щедро нагороджена лише з часом.

Гороскоп для Дів

У Дів у 2020 році з’явиться реальна можливість поліпшити якість свого життя. Вас будуть супроводжувати корисні знайомства, творчий підйом і щасливий шанс. Здатність радіти зміцнить стосунки, вас може спіткати велике кохання або з’явиться дитина у родині.

У вас вийде отримати підтримку колег і заступництво керівництва, а також зміцнити свій авторитет. Прекрасний період для самоосвіти, підвищення кваліфікації, залагодження юридичних формальностей, відкриття нових підприємств або реорганізації старих.

Гороскоп для Терезів

Цей рік знаменує початок нового циклу у вашому житті та отримання нового досвіду. Все, за що ви візьметеся, розширить ваші особисті, професійні та інтелектуальні горизонти.

У вас може прокинутися інтерес до сімейної історії, захочеться зайнятися спільною діяльністю з рідними. Можливе розширення сім’ї: народження дитини, поява чоловіка у дочки або дружини у сина. Може виникнути необхідність будівництва або капітального ремонту житла.

Гороскоп для Скорпіонів

Скорпіони будуть відчувати щастя від занурення в нові життєві сфери, але це везіння, скоріше, буде нематеріальним. Безліч нових знайомств, поїздок і спілкування зроблять рік дуже насиченим, хоча і попрацювати доведеться не мало.

Удача з’явиться у вашому житті за допомогою родичів, через близьке оточення.

У вас може розвинутися літературний талант або ж ви вирішите продовжувати освіту чи розширити нинішній курс навчання.

Обставини складаються так, що вам доводиться бути комунікабельним, властиво вам це чи ні. Вам доведеться багато спілкуватися, знайомитися, вчитися або навчати інших людей. Рік сприятливий для посиленого вивчення іноземних мов і відряджень за кордон.

Гороскоп для Стрільців

Складний період, бо витрати перебільшують доходи. Можливо, вам доведеться максимально скоротити видатки. Потенційної бюджетної катастрофи можна уникнути, якщо ви знайдете спосіб збереження коштів або зумієте збільшити доходи.

Можливо, ви перебільшуєте свої фінансові можливості через бажання вразити навколишніх.

Корисні витрати цього періоду можуть бути пов’язані з покращенням освіти, подорожами, видавничим бізнесом і культурним розвитком.

Гороскоп для Козерогів

Удача в 2020 році найбільше посміхнеться Козерогам. У вас вийде позбутися стороннього впливу. Кар’єра буде повільно, але успішно розвиватися. Також у вас вийде розпочати власний бізнес, виробництво або проект, проте не забувайте систематизувати свої справи.

Саморозвиток і підвищення кваліфікації – головні супутники для старту нового етапу в житті. У вас вийде заявити про себе як про професіонала високо класу, а там і підвищення соціального статусу не за горами.

Такий розклад вас змусить себе відчути популярною та авторитетною людиною.

Гороскоп для Водоліїв

Переваги, завойовані або отримані вами в цей період, можуть бути прихованими або неочевидними для навколишніх. Це стосується таких ситуацій, як підвищення зарплати за сумлінну працю, але не отримання нової посади або визнання. Крім того, можуть покращитися умови роботи, а також ваше здоров’я.

Ви будете більш охоче допомагати тим, хто потрапив у біду. Завдяки зростанню вашої душевної енергії, інтуїції та подолання прихованих побоювань і тривог буде розвиватися внутрішня сила.

Гороскоп для Риб

Рік буде сприятливий, але бажання реалізуються не так швидко, як вам хочеться. Активізується творча діяльність, а також можливості професійного самовираження. Заради успіху вдалі моменти доведеться створювати самостійно.

Отримаєте можливість вдало вирішити юридичні питання та укласти вигідні угоди, підписати контракти. Сприятливі зв’язки з іноземцями, вкладення в іноземний бізнес, комерційні угоди за кордоном.

Збільшується кількість друзів. Удача буде приходити до вас через однодумців, приятелів та їх підтримку. Лідерські якості та колектив сприяють успіху.

Раніше Факти ICTV публікували фінансовий гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2020 рік.