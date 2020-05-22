У Києві утворились 9-бальні затори: у центрі, на мостах та на ключових вулицях.

Так, найтяжче зараз дістатися з Лівого берега на Правий.

Затори починаються від проспекта Шухевича до Степана Бандери.

Також від центу до Оболонь стоїть Набережно-Русанівська вулиця.

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Від Куренівського парку до метро Тараса Шевченка стоїть Новокостянтинівська вулиці.

Величезні затори також утворились на проспекті перемоги та вулиці Олени Теліги.

До слова, затори у Києві вранці також утворили ускладнений рух центром міста.