У Києві утворились 9-бальні затори: у центрі, на мостах та на ключових вулицях.
Так, найтяжче зараз дістатися з Лівого берега на Правий.
Затори починаються від проспекта Шухевича до Степана Бандери.
Також від центу до Оболонь стоїть Набережно-Русанівська вулиця.
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Від Куренівського парку до метро Тараса Шевченка стоїть Новокостянтинівська вулиці.
Величезні затори також утворились на проспекті перемоги та вулиці Олени Теліги.
До слова, затори у Києві вранці також утворили ускладнений рух центром міста.