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Факти / Lifestyle

Медсестра, вампір чи Angry Birds? Як обрати рольову гру (ТЕСТ)

Як і побут, інтимне життя подружніх пар з роками стає одноманітним та передбачуваним.

Проте є спосіб додати барв у це чорно-біле кіно – рольові ігри.

Рольова гра — це гра розважального характеру, в якій учасники відіграють певні ролі та створюють історію або слідують тій, що вже існує. Якщо вам вже виповнилося 18 років, то такі ігри набувають еротичного підтексту.

Якщо вже ви червонієте через свої спогади,  як ви грали Лисичку чи Вовка у школі, то не хвилюйтеся, у цих театральних постановках акторська майстерність не головний атрибут.

Читайте: Досвідчений слідчий і жадібний таксист: 5 оригінальних рольових ігор

Проте, аби підібрати необхідний образ варто добре поміркувати, тому Факти ICTV створили жартівливий тест, щоб ви могли зупинитися на найкращому варіанті.

Раніше Факти ICTV публікували секс-гороскоп, в якому розповідали про те, як себе поводять у ліжку різні знаки зодіаку.

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