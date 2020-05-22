День літнього Миколая святкують 22 травня.

За традиціями, у цей день нічого не можна робити для себе. Тобто усі справи повинні бути спрямовані на допомогу близьким людям, тих, хто поруч з вами.

Дівчатам у цей день варто молитись на появу чесного, доброго та працьовитого нареченого. Увечері на День літнього Миколая традиційно влаштовували гуляння, на яких була велика ймовірність зустріти свого майбутнього чоловіка.

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Також люди молились на хороший урожай та зростання поголів’я худоби.

На це свято, 22 травня, сіяли та саджали такі культури: гречку, огірки та картоплю. Люди вірили, якщо не посадити городину до цього дня, то врожаю не буде.

Також на День літнього Миколая вірили у певні прикмети.

якщо вмитись джерельною водою чи росою, усі хвороби відступлять до наступного 22 травня;

якщо у цей день ішов дощ, варто очікувати хорошого врожаю;

прохолодної погоди після Дня літнього Миколая більше не буде;

якщо заквакала жаба – вродить багато вівса.

Також вважалось, що засватана на День літнього Миколая дівчина буде працьовитою, доброю і вірною дружиною.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що сьогодні День ангела Миколи Чудотворця – дуже шанованого святого у православних християн, тому у церковному календарі йому присвячено два свята.